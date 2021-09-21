Теперь можете смело прыгать по лужам. 5 советов, которые помогут продлить жизнь обуви
Осенняя погода полна непредсказуемых моментов. С утра может светить солнце, а уже к вечеру все тротуары будут в лужах. К таким условиям явно не готовы наши ботинки, кроссовки и любая другая обувь. Чтобы вы не переживали за её сохранность и опрятность, мы подготовили для вас пять советов, которые помогут продлить срок её ношения.
Обрабатывайте новую пару обуви воском или спреем
Чтобы ваша обувь при первой носке не утратила свой презентабельный вид, необходимо использовать специальные ухаживающие средства, которые создают защитный слой, препятствующий попаданию загрязнений.
Какой именно уход нужен, зависит от материала. Например, для кожаной обуви необходимо использовать специальный крем. Он сделает ваши ботинки менее подверженными к заломам, влаге и различным загрязнениям.
Не наносите ухаживающие средства прямо на обувь
Если ваши кроссовки или ботинки испачкались, не нужно наносить спрей или крем сразу на загрязнённые участки. Ведь при таком способе чистки могут остаться пятна или разводы, которые сложно вывести. Следует наносить средство на специальные щётки и тряпки, которые не только качественно очистят вашу обувь, но и впитают все излишки продукта.
Обеспечьте правильное хранение
Грамотно подобранное место для хранения поможет продлить жизнь вашей обуви. Оно должно быть тёмным, сухим и с хорошей вентиляцией. Это очень важно, ведь влажность способствует образованию плесени, а яркий свет – выцветанию обуви.
Выбирайте правильную щётку для чистки
Чтобы не повредить обувь, необходимо знать, из какого материала должна быть щётка для её чистки. Например, для кожаных ботинок идеально подойдёт любая мягкая ткань, для шлифованных моделей – креповая щётка или ластик.
Обеспечьте свежесть обуви
Чтобы устранить возможный неприятный запах, можно использовать обычные чайные пакетики. Их нужно положить в обувь и оставить примерно на 12 часов.
Есть и другой способ избавиться от неприятного запаха: насыпьте небольшое количество соды в обувь и оставьте на ночь. Затем вытряхните содержимое и протрите внутреннюю часть кроссовок или ботинок.
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