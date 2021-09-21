Теперь можете смело прыгать по лужам. 5 советов, которые помогут продлить жизнь обуви

Осенняя погода полна непредсказуемых моментов. С утра может светить солнце, а уже к вечеру все тротуары будут в лужах. К таким условиям явно не готовы наши ботинки, кроссовки и любая другая обувь. Чтобы вы не переживали за её сохранность и опрятность, мы подготовили для вас пять советов, которые помогут продлить срок её ношения.

Обрабатывайте новую пару обуви воском или спреем

Чтобы ваша обувь при первой носке не утратила свой презентабельный вид, необходимо использовать специальные ухаживающие средства, которые создают защитный слой, препятствующий попаданию загрязнений.

Какой именно уход нужен, зависит от материала. Например, для кожаной обуви необходимо использовать специальный крем. Он сделает ваши ботинки менее подверженными к заломам, влаге и различным загрязнениям.