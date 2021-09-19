А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре

Знаменитый философ Декарт утверждал: «Я мыслю, следовательно, существую». Однако мужчина жил в 16 веке, поэтому про грамотность он особо и не вспоминал. Но в современном мире нужно не только думать, но и грамотно излагать свои мысли. Поэтому мы решили вам рассказать о часто встречающихся ошибках в речи. Класть или ложить? Здесь важно запомнить, что глагол «ложить» употребляется только с приставками (положить, уложить), а «класть» не требует соединения с этой морфемой.

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Есть или кушать? Сейчас считается, что слово «кушать» в современном русском языке устарело и звучит слишком церемонно. Поэтому в повседневной речи нужно употреблять только глагол «есть». Исключением обычно является использование слова «кушать» в отношении детей до 3 лет.

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Мой день рождения или моё день рождение? Выражение «день рождения» устойчивое, где главным словом является «день». Поскольку он мужского рода, то правильный вариант местоимения – «мой». Что касается окончания в слове «рождения», тут тоже несложно. День – чего? – рождения. Моё – что? – рождение. Также стоит отметить, что все слова в этом словосочетании пишутся с маленькой буквы, поскольку не являются официальным общественным праздником.

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Кто крайний или кто последний? Замена слова «последний» на «крайний» в выражении является грубой ошибкой. Откуда вообще это пошло? Сейчас очень многие слова имеют какой-либо подтекст. И слово «последний» является довольно пугающим для суеверных людей, так или иначе связанных с авиацией. Некоторые боятся сказать: «Мой последний полёт» или «Последний прыжок с парашютом». Поэтому они говорят «крайний». Позже это стало распространяться и среди остальных. Например: «Крайний день перед отпуском». Правильно употреблять слово «крайний» в значении «с краю». Крайний дом, крайний срок. Также оно используется в значении меры: крайняя необходимость, крайне плохо. Оплатить проезд или платить за проезд? За проезд мы можем заплатить, а проезд – оплатить (в этом случае предлог «за» не нужен). Какого-то серьёзного объяснения нет, это нормативная сочетаемость, о которой можно почитать в справочнике Д. Э. Розенталя «Управление в русском языке».

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Одолжить или занять денег? Чтобы попросить у человека в долг, корректными будут фразы «одолжи мне» и «можно ли у тебя занять?». Слово «занять» употребляется в значении взять взаймы, а не давать другому человеку. В общем или вообщем? Здесь всё просто: слова «вообщем» в русском языке не существует. Корректные аналоги: «в общем» и «вообще».

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Помаши или помахай рукой? В литературной норме современного русского языка допустимы формы глагола «машет», «машу». Следовательно, правильный вариант – «помаши рукой». Отдохнуть в выходные или на выходных? Выражение «на выходных» является только разговорным просторечным вариантом, поэтому оно никак не употребляется в литературной речи.

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Нести под мышкой или подмышками? Здесь важно понять, что слово «подмышка» является существительным, а «под мышкой» – наречием. Поэтому вариант «нести подмышкой» будет неверным. И можно уточнить, что подмышка – «область под мышцей». Так что если говорить буквально: «нести что-то под областью мышц», а не «нести что-то под милым пушистым грызуном». Нагибаться или нагинаться? Нужно запомнить, что слова «нагинаться» в литературном русском языке не существует. Поэтому глагол «нагибаться» будет единственным правильным вариантом.

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Да прибудет или пребудет с вами сила? Глагол с приставкой «при» означает приближение, резкое появление; а с морфемой «пре» – быть, находиться, умножать. Поэтому правильным будет вариант «да пребудет с вами сила». Идти в лес за грибами или по грибы? В данном случае нужно поставить правильный падежный вопрос. Идти за чем? За грибами. В современных русских словарях встречаются варианты «по грибы», однако с пометкой разговорного стиля. Надеть или одеть что-то на себя? Принцип здесь таков: надевают на себя, а одевают другого человека. Есть лёгкая фраза для запоминания правила: «Одевать Надежду, надевать одежду». Эспрессо или экспрессо? Эспрессо – это один из способов приготовления кофе. Слова «экспрессо» просто не существует.

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