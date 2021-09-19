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А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре

19 сентября 2021 13:33
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Знаменитый философ Декарт утверждал: «Я мыслю, следовательно, существую». Однако мужчина жил в 16 веке, поэтому про грамотность он особо и не вспоминал. Но в современном мире нужно не только думать, но и грамотно излагать свои мысли. Поэтому мы решили вам рассказать о часто встречающихся ошибках в речи.

Класть или ложить?

Здесь важно запомнить, что глагол «ложить» употребляется только с приставками (положить, уложить), а «класть» не требует соединения с этой морфемой.

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-1

Фото: pixabay.com

Есть или кушать?

Сейчас считается, что слово «кушать» в современном русском языке устарело и звучит слишком церемонно. Поэтому в повседневной речи нужно употреблять только глагол «есть». Исключением обычно является использование слова «кушать» в отношении детей до 3 лет.

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-4

Фото: pixabay.com

Мой день рождения или моё день рождение?

Выражение «день рождения» устойчивое, где главным словом является «день». Поскольку он мужского рода, то правильный вариант местоимения – «мой». Что касается окончания в слове «рождения», тут тоже несложно. День – чего? – рождения. Моё – что? – рождение. Также стоит отметить, что все слова в этом словосочетании пишутся с маленькой буквы, поскольку не являются официальным общественным праздником.

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-7

Фото: pixabay.com

Кто крайний или кто последний?

Замена слова «последний» на «крайний» в выражении является грубой ошибкой. Откуда вообще это пошло? Сейчас очень многие слова имеют какой-либо подтекст. И слово «последний» является довольно пугающим для суеверных людей, так или иначе связанных с авиацией. Некоторые боятся сказать: «Мой последний полёт» или «Последний прыжок с парашютом». Поэтому они говорят «крайний». Позже это стало распространяться и среди остальных. Например: «Крайний день перед отпуском».

Правильно употреблять слово «крайний» в значении «с краю». Крайний дом, крайний срок. Также оно используется в значении меры: крайняя необходимость, крайне плохо.

Оплатить проезд или платить за проезд?

За проезд мы можем заплатить, а проезд – оплатить (в этом случае предлог «за» не нужен). Какого-то серьёзного объяснения нет, это нормативная сочетаемость, о которой можно почитать в справочнике Д. Э. Розенталя «Управление в русском языке».

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-10

Фото: pixabay.com

Одолжить или занять денег?

Чтобы попросить у человека в долг, корректными будут фразы «одолжи мне» и «можно ли у тебя занять?». Слово «занять» употребляется в значении взять взаймы, а не давать другому человеку.

В общем или вообщем?

Здесь всё просто: слова «вообщем» в русском языке не существует. Корректные аналоги: «в общем» и «вообще».

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-13

Фото: pixabay.com

Помаши или помахай рукой?

В литературной норме современного русского языка допустимы формы глагола «машет», «машу». Следовательно, правильный вариант – «помаши рукой».

Отдохнуть в выходные или на выходных?

Выражение «на выходных» является только разговорным просторечным вариантом, поэтому оно никак не употребляется в литературной речи.

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-16

Фото: pixabay.com

Нести под мышкой или подмышками?

Здесь важно понять, что слово «подмышка» является существительным, а «под мышкой» – наречием. Поэтому вариант «нести подмышкой» будет неверным.

И можно уточнить, что подмышка – «область под мышцей». Так что если говорить буквально: «нести что-то под областью мышц», а не «нести что-то под милым пушистым грызуном».

Нагибаться или нагинаться?

Нужно запомнить, что слова «нагинаться» в литературном русском языке не существует. Поэтому глагол «нагибаться» будет единственным правильным вариантом.

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-19

Фото: pixabay.com

Да прибудет или пребудет с вами сила?

Глагол с приставкой «при» означает приближение, резкое появление; а с морфемой «пре» – быть, находиться, умножать. Поэтому правильным будет вариант «да пребудет с вами сила».

Идти в лес за грибами или по грибы?

В данном случае нужно поставить правильный падежный вопрос. Идти за чем? За грибами. В современных русских словарях встречаются варианты «по грибы», однако с пометкой разговорного стиля.

Надеть или одеть что-то на себя?

Принцип здесь таков: надевают на себя, а одевают другого человека. Есть лёгкая фраза для запоминания правила: «Одевать Надежду, надевать одежду».

Эспрессо или экспрессо?

Эспрессо – это один из способов приготовления кофе. Слова «экспрессо» просто не существует.

А вы уверены, что говорите правильно? Ошибки, которые люди часто допускают в разговоре-22

Фото: pixabay.com

Кстати, недавно мы делились уникальными белорусскими словами. Узнать, насколько хорошо вы знаете этот язык, можно здесь.

# Язык # калейдоскоп # Фотофакт

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