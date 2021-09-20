Когда владельцы постоянно дома, у кошек возникает сильный стресс. Почему так происходит?

Ветеринары предупреждают, что у кошек возникает стресс, поскольку владельцы проводят больше времени дома и нарушают их ежедневный режим.
Ветеринары предупреждают, что у кошек возникает стресс, поскольку владельцы проводят больше времени дома и нарушают их ежедневный режим.
Фото: pixabay.com
Как сообщает Daily Mail, в начале прошлого года, когда волна коронавируса захлестнула мир и правительство порекомендовало людям работать и учиться из дома, домашние животные стали привлекать к себе больше внимания, чем когда-либо. Для собак это, возможно, стало благословением, но другие наши друзья – кошки – сочли это слишком тяжелым испытанием, из-за которого они много времени проводили со своими хозяевами.
Фото: pixabay.com
Ветеринары обнаружили, что наши домашние привычки приводят к тому, что у кошек развивается целый ряд опасных состояний, все из которых связаны со стрессом. За последние 18 месяцев врачи заметили, что участились случаи таких болезней, как закупорка мочевого пузыря у котов, а также цистит как у кошек, так и у котов.
Фото: pixabay.com
Врачи советуют владельцам предоставлять тихие места для своих кошек, чтобы смягчить их настроение. В таких же местах следует размещать еду, воду и лотки. Cats Protection – это благотворительная организация, которая занимается спасением и поиском домов для кошек, а также просвещением людей о благополучии питомцев. Представители организации заявили, что многие кошки имеют трудности с этим.
Похоже, что некоторые кошки, возможно, стали более напряженными в своем доме за время пандемии. Изменения в распорядке дня кошки всегда могут вызвать стресс, так как они являются существами привычки. Кроме того, безопасные места, в которые кошка могла спрятаться в доме ранее, могли быть переделаны под домашний офис, поэтому у животного больше нет тихого места.
Ветеринарная медсестра Дебби Джеймс из клиники в Суиндоне сказала, что у кошек появляется несколько состояний, связанных со стрессом, которые не сильно проявлялись до локдауна.
Фото: pixabay.com
Например, заблокированные мочевые пузыри у самцов, симптомы которых – напряжение при мочеиспускании, отсутствие мочеиспускания или хождение в туалет в необычных местах.
«Любое изменение в распорядке дня может выбить кошек из колеи, поскольку они являются существами привычки. Им нравятся рутина и любые перемены, например, когда люди чаще бывают дома. Если владельцы кошек работают из дома или изолируются, то совет таков: придерживаться своего распорядка, как можно более похожего на обычный. Если дома больше членов семьи, то и дом должен быть более дружелюбным к кошкам» – рассказывает Джеймс.
Фото: pixabay.com
Собаки не страдают от такого же стресса, но все же у них появляются свои проблемы во время изоляции. Особенно когда владельцы вновь возвращаются в офисы.
Медсестра добавила: «Кошкам нужно пространство и время наедине. Собаки не сильно в этом нуждаются, но многие люди обзавелись щенками за время пандемии, некоторые из них – совершенно неопытные. Теперь владельцы возвращаются к работе, постоянно звонят с просьбой отдать щенков в спасательные центры, так как у них больше нет времени на питомцев. Сейчас многие щенки, которых купили во время пандемии, выросли, и у них не было должной социализации с людьми, другими собаками, ветеринарами. Они очень привязались к своим владельцам и, как правило, испытывают тревогу по поводу разлуки, ведь хозяева все время находились дома».
А вот как меняются бездомные животные, когда их забирают заботливые хозяева – смотреть фото здесь.