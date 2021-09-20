Когда владельцы постоянно дома, у кошек возникает сильный стресс. Почему так происходит?

Ветеринары предупреждают, что у кошек возникает стресс, поскольку владельцы проводят больше времени дома и нарушают их ежедневный режим.

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Как сообщает Daily Mail, в начале прошлого года, когда волна коронавируса захлестнула мир и правительство порекомендовало людям работать и учиться из дома, домашние животные стали привлекать к себе больше внимания, чем когда-либо. Для собак это, возможно, стало благословением, но другие наши друзья – кошки – сочли это слишком тяжелым испытанием, из-за которого они много времени проводили со своими хозяевами.

Фото: pixabay.com

Ветеринары обнаружили, что наши домашние привычки приводят к тому, что у кошек развивается целый ряд опасных состояний, все из которых связаны со стрессом. За последние 18 месяцев врачи заметили, что участились случаи таких болезней, как закупорка мочевого пузыря у котов, а также цистит как у кошек, так и у котов.

Фото: pixabay.com

Врачи советуют владельцам предоставлять тихие места для своих кошек, чтобы смягчить их настроение. В таких же местах следует размещать еду, воду и лотки. Cats Protection – это благотворительная организация, которая занимается спасением и поиском домов для кошек, а также просвещением людей о благополучии питомцев. Представители организации заявили, что многие кошки имеют трудности с этим. Похоже, что некоторые кошки, возможно, стали более напряженными в своем доме за время пандемии. Изменения в распорядке дня кошки всегда могут вызвать стресс, так как они являются существами привычки. Кроме того, безопасные места, в которые кошка могла спрятаться в доме ранее, могли быть переделаны под домашний офис, поэтому у животного больше нет тихого места. Ветеринарная медсестра Дебби Джеймс из клиники в Суиндоне сказала, что у кошек появляется несколько состояний, связанных со стрессом, которые не сильно проявлялись до локдауна.

Фото: pixabay.com

Например, заблокированные мочевые пузыри у самцов, симптомы которых – напряжение при мочеиспускании, отсутствие мочеиспускания или хождение в туалет в необычных местах. «Любое изменение в распорядке дня может выбить кошек из колеи, поскольку они являются существами привычки. Им нравятся рутина и любые перемены, например, когда люди чаще бывают дома. Если владельцы кошек работают из дома или изолируются, то совет таков: придерживаться своего распорядка, как можно более похожего на обычный. Если дома больше членов семьи, то и дом должен быть более дружелюбным к кошкам» – рассказывает Джеймс.

Фото: pixabay.com