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Что ни сделаешь ради контента. Собака один день управляла жизнью блогера

21 сентября 2021 08:07
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Кто способен управлять нашей жизнью? Кто-то предпочитает верить в судьбу, кто-то берёт всё в свои руки, а некоторые полагаются на лапы собаки.

Так и поступил известный ведущий канала «Злой Пёс» на YouTube. Парень подготовил для своей собаки Микки двенадцать кнопок с желаниями, но питомец мог выбрать только девять из них.

Закончился такой эксперимент для мужчины достаточно плачевно: он попрощался со своим планшетом, гардеробом и тысячей долларов. По пожеланию Микки блогер также сделал себе маникюр, и неважно, что приспособления были предназначены для ног.

Что ни сделаешь ради контента. Собака один день управляла жизнью блогера-1

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»

А вот собака при выполнении этого челленджа чувствовала себя максимально комфортно. Ведь за время съёмок видео Микки успела прокатиться на самокате, купить все понравившиеся товары в магазине и поводить иномарку.

Что ни сделаешь ради контента. Собака один день управляла жизнью блогера-4

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»

Дебют в водительской сфере у питомца закончился небольшой аварией. К счастью, в ДТП пострадала лишь машина.

Что ни сделаешь ради контента. Собака один день управляла жизнью блогера-7

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»

Также за время проведения эксперимента Микки приобрела новую жилплощадь, правда, из картонной коробки. Было ли это местью за испорченную машину, знает лишь сам хозяин питомца.

Что ни сделаешь ради контента. Собака один день управляла жизнью блогера-10

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»

Однако вряд ли блогер считает все свои жертвы напрасными, ведь сейчас его видео занимает 18-е место в трендах YouTube.

Но это не все прелести жизни со своими питомцами. Недавно мы делились рассказами об особенностях проживания с котами. Узнать всю правду о пушистых друзьях вы можете здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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