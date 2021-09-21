Что ни сделаешь ради контента. Собака один день управляла жизнью блогера

Кто способен управлять нашей жизнью? Кто-то предпочитает верить в судьбу, кто-то берёт всё в свои руки, а некоторые полагаются на лапы собаки.

Так и поступил известный ведущий канала «Злой Пёс» на YouTube. Парень подготовил для своей собаки Микки двенадцать кнопок с желаниями, но питомец мог выбрать только девять из них.

Закончился такой эксперимент для мужчины достаточно плачевно: он попрощался со своим планшетом, гардеробом и тысячей долларов. По пожеланию Микки блогер также сделал себе маникюр, и неважно, что приспособления были предназначены для ног.