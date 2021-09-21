Что ни сделаешь ради контента. Собака один день управляла жизнью блогера
Кто способен управлять нашей жизнью? Кто-то предпочитает верить в судьбу, кто-то берёт всё в свои руки, а некоторые полагаются на лапы собаки.
Так и поступил известный ведущий канала «Злой Пёс» на YouTube. Парень подготовил для своей собаки Микки двенадцать кнопок с желаниями, но питомец мог выбрать только девять из них.
Закончился такой эксперимент для мужчины достаточно плачевно: он попрощался со своим планшетом, гардеробом и тысячей долларов. По пожеланию Микки блогер также сделал себе маникюр, и неважно, что приспособления были предназначены для ног.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»
А вот собака при выполнении этого челленджа чувствовала себя максимально комфортно. Ведь за время съёмок видео Микки успела прокатиться на самокате, купить все понравившиеся товары в магазине и поводить иномарку.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»
Дебют в водительской сфере у питомца закончился небольшой аварией. К счастью, в ДТП пострадала лишь машина.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»
Также за время проведения эксперимента Микки приобрела новую жилплощадь, правда, из картонной коробки. Было ли это местью за испорченную машину, знает лишь сам хозяин питомца.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Злой Пёс»
Однако вряд ли блогер считает все свои жертвы напрасными, ведь сейчас его видео занимает 18-е место в трендах YouTube.
Но это не все прелести жизни со своими питомцами. Недавно мы делились рассказами об особенностях проживания с котами. Узнать всю правду о пушистых друзьях вы можете здесь.