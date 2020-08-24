«После этого опыта поняла, что я всё, что угодно могу». История о девушке с инвалидностью, которая работает баристой

Историю о девушке с инвалидностью, которая работает баристой, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Наталья Астанина, бариста:

Если взять, например, арабику эфиопскую и бразильскую, то там профиль вкусов будет варьироваться от горького шоколада, специй, орехов до цветочных нот, фруктовых, абрикоса.

А еще кенийский с привкусом вяленых помидоров. Палитру кофе Наталья Астанина может описывать часами. Заслушиваешься, как сказками, а невероятный аромат будит аппетит. 3 месяца назад девушка переехала из Лиды и стала новоиспеченной минчанкой. Помог социальный проект «Инклюзивный бариста» и, естественно, уверенность в собственных силах. Наталья Астанина:

Самая большая заслуга – это заслуга родителей. Они меня воспитывали полностью как обычного ребенка, всячески развивали, различные кружки. Недостатка в общении со сверстниками у меня не было. А началось все с того, что лидский наш активист Александр Авдеевич основал этот проект «Инклюзивный бариста», суть которого заключалась в том, что мы ездили по городам и обучали людей с инвалидностью, в основном колясочников, профессии. Я поняла, что это очень интересная работа, и решила пробовать себя дальше в этом. Дошло до того, что я даже в соревнованиях участвовала в прошлом году и заняла среди 22 участников 7 место.

Сегодня за фирменной улыбкой бариста выстраиваются очереди. В этой кафешке все сотрудники с инвалидностью. На кружках – шрифт Брайля. Чтобы тепло общения и бодрящий вкус мог почувствовать каждый. За три месяца у Натальи уже появились друзья. Екатерина Урусова, посетитель кофейни:

Очень сложно не стать подругой Натальи, потому что она очень солнечная. Сейчас многие люди просто лежат на диване, смотрят телевизор, играют во что-то, а Наташа настолько пытается проявиться во всем. Это действительно удивительно, как в ней столько энергии.

Василий Павликов, директор кофейни:

Она очень замечательный сотрудник, очень хороший человек, всегда позитивная, всегда в настроении. Все супер! А все потому, что наша героиня не из робкого десятка. Выход из зоны комфорта – это новые возможности и маленькие шаги к успеху. Так было и с учебой в Москве, где девушка получила корочку педагога-психолога инклюзивного образования. Уроки на дому в скромной Лиде сменил мегаполис. Но во взрослой жизни студентка не растерялась. Жила весело в общежитии и посещала концерты любимых рок-звезд. Наталья Астанина:

Параллельно с основной учебой в Москве появилась возможность бесплатно пройти курсы визажиста, и я на них пошла. Чтобы вы понимали, это мне стоило каждую субботу в течение 3-4 месяцев вставать в 6 утра, ехать с двумя пересадками на метро, плюс пешком 10 или 15 минут ехать, а это зима была, это мне очень тяжело далось. Но я после этого опыта поняла, что я все, что угодно могу.

А параллельно работая педагогом, Наталья Астанина успела проявить себя как модель. Одним словом, полный пакет для настоящей леди. Кстати, путь к красоте начался еще в 13 лет, когда девушка стала кружить на паркете. Сегодня на выступления титулованной чемпионки по спортивным танцам смотришь, затаив дыхание.

Кроме того, на счету бариста и 10 прыжков с парашютом. Но супергероем Наташа себя не считает и совсем не любит пафосных сравнений. Просто берет от жизни по максимуму и вдохновляет людей с инвалидностью найти себя.

Наталья Астанина:

Есть республиканская ассоциация инвалидов-колясочников, которая организовывает лагеря активной реабилитации. Вот так я стала инструктором в лагерях. Я провожу тренировки по аэробике, потому что я танцами в том числе занимаюсь, тренировки по технике езды, потому что без техники езды даже при самом доступном обустройстве города ты не сможешь нормально ездить. Мы обсуждаем разные вещи, именно про физиологию, про то, как рожать детей, сидя в коляске, и заводить семью, т. е. все мы полностью обсуждаем. Я очень много знаю людей, да и я сама такая же была, которые приходили в лагеря как курсанты, а потом очень круто меняли свою жизнь, начинали учиться и работать.

Каждый новый рассвет – как начало новой главы. Рано утром бариста спешит на любимую работу и знает, что ее ждут приятные знакомства и свежие истории. В столице она видит огромный потенциал и благодарна неравнодушным минчанам за поддержку. Наталья Астанина:

За последние годы кардинально все поменялось и стало намного больше доступных мест. Полноценно жить, ходить в кинотеатры, в какие-то развлекательные места – все максимально сейчас доступно и передвижение по городу максимально комфортное.