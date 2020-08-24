Сашка Акимов из «Брестской крепости». Вот как сейчас выглядит актёр Алексей Копашов

Десять лет прошло с выхода на экраны фильма «Брестская крепость». Это кинокартина рассказывает об обороне Брестской крепости в первые два месяца Великой Отечественной войны. Главным персонажем является подросток Сашка Акимов, которого сыграл российский актёр Алексей Копашов. Как он выглядит и чем занимается сейчас? Алексей родился 20 августа 1995 года в Москве. В 2007 году будущий актёр стал кадетом Московского Кадетского корпуса, а ещё через два года прошёл пробы на роль главного героя в фильме «Брестская крепость».

Игра юного актёра произвела сильное впечатление на зрителей. Многие сошлись во мнении, что подросток смог достоверно воплотить образ не просто Саши Акимова, но его реального прототипа – Петра Клыпу. Сам Копашов считает, что он в чём-то похож на своего героя, но всё-таки они разные.

Как рассказывал Алексей, на роль его персонажа специально выбирали кого-нибудь из воспитанников кадетских корпусов. Авторы проекта хотели, чтобы юный актёр на самом деле был знаком с воинской дисциплиной.

Когда Копашов смотрел фильм со своим участием, он даже в какой-то мере и забыл, что сам в нём снимался. По словам актёра, он очень переживал за своего героя и других персонажей фильма.

В детстве Алексей хотел попасть в МВД или ФСБ, поэтому и учился в кадетском корпусе, но после съёмок в «Брестской крепости» решил стать актёром. В 2011 году юноша поступил в театральную школу, а в 2015 году – во ВГИК.

Фото: instagram.com/aleksei_kopashov