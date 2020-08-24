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Как сделать кофейный столик из старых книг? Пошаговая инструкция

24 августа 2020 09:38
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Как сделать кофейный столик из старых книг, показываем в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Наталья Гайдукевич, декоратор:
Нам понадобятся: старые книги, фанерные заготовки, шуруповерт, шурупы и белая краска.

Как сделать кофейный столик из старых книг? Пошаговая инструкция -1

У нас есть две заготовки. Маленькая заготовка будет служить основанием для нашего столика, большая заготовка будет служить столешницей, а из книг мы сделаем подстолье.

Как сделать кофейный столик из старых книг? Пошаговая инструкция -4

Для начала прикручиваем наше основание к первой книге.

Как сделать кофейный столик из старых книг? Пошаговая инструкция -7

Наш столик почти готов, осталось его покрасить. Красим стол белой краской.

Как сделать кофейный столик из старых книг? Пошаговая инструкция -10

Такой кофейный столик у нас сегодня получился.

Как сделать кофейный столик из старых книг? Пошаговая инструкция -13

Ловкость рук и никакого волшебства. Удачных вам переделок!

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Наталья Гайдукевич # Фотофакт # декор

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