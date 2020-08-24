Как сделать кофейный столик из старых книг? Пошаговая инструкция

Как сделать кофейный столик из старых книг, показываем в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Наталья Гайдукевич, декоратор:

Нам понадобятся: старые книги, фанерные заготовки, шуруповерт, шурупы и белая краска.

У нас есть две заготовки. Маленькая заготовка будет служить основанием для нашего столика, большая заготовка будет служить столешницей, а из книг мы сделаем подстолье.

Для начала прикручиваем наше основание к первой книге.

Наш столик почти готов, осталось его покрасить. Красим стол белой краской.

Такой кофейный столик у нас сегодня получился.