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27 апреля День рождения памперсов. Чем ещё известна эта дата?

27 апреля 2023 09:55
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27 апреля Всемирный день графического дизайна

27 апреля День рождения памперсов. Чем ещё известна эта дата?-1

Сегодня, 27 апреля, Всемирный день графического дизайна. Дизайнер – одна из самых креативных профессий. В эпоху диджитал-маркетинга, рекламы и развития бизнеса дизайнеры-графики очень востребованы – логотипы, сайты, журналы, оформление социальных сетей, создание уникального брендированного оформления. Каждый год у праздника появляется новая тема, которая дает толчок к реализации новых идей, а также приносит различные новшества в работу графических дизайнеров.

27 апреля День рождения памперсов

27 апреля День рождения памперсов. Чем ещё известна эта дата?-4

27 апреля – радостный день для всех родителей – День рождения памперсов. Именно в этот день в далеком 1965 году американская компания Procter & Gamble, запатентовала первые одноразовые подгузники. Создателем этого революционного изобретения стал инженер-химик Виктор Миллз. Он начал подумывать над созданием продукта еще в 1950-х годах, наблюдая за собственными внуками. В известной детской песенке поется – «папа может все что угодно», однако Виктор Миллз доказал, что дедушка может еще больше. Этот человек просто пытался облегчить процесс смены пеленок своих внуков. Так появились памперсы.

27 апреля Всемирный день тапира

27 апреля День рождения памперсов. Чем ещё известна эта дата?-7

С 2008 года 27 апреля ежегодно отмечают Всемирный день тапира. Что же это за странное существо, о котором многие из нас и не слышали? Тапир – большое травоядное млекопитающее, по форме напоминающее свинью, с коротким цепким носом. Он обитает в джунглях и лесных районах Южной Америки, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Название этих животных на языке одного из бразильских племен означает «толстый» и относится к их толстой коже. Тапирам требуется большое пространство нетронутой земли для поддержания генетически разнообразной популяции. Им угрожает любая деятельность человека: горнодобывающая промышленность, плантации пальмового дерева, дороги или поселения. Праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения этого древнейшего вида млекопитающих.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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