27 апреля День рождения памперсов. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 27 апреля, Всемирный день графического дизайна. Дизайнер – одна из самых креативных профессий. В эпоху диджитал-маркетинга, рекламы и развития бизнеса дизайнеры-графики очень востребованы – логотипы, сайты, журналы, оформление социальных сетей, создание уникального брендированного оформления. Каждый год у праздника появляется новая тема, которая дает толчок к реализации новых идей, а также приносит различные новшества в работу графических дизайнеров.
27 апреля – радостный день для всех родителей – День рождения памперсов. Именно в этот день в далеком 1965 году американская компания Procter & Gamble, запатентовала первые одноразовые подгузники. Создателем этого революционного изобретения стал инженер-химик Виктор Миллз. Он начал подумывать над созданием продукта еще в 1950-х годах, наблюдая за собственными внуками. В известной детской песенке поется – «папа может все что угодно», однако Виктор Миллз доказал, что дедушка может еще больше. Этот человек просто пытался облегчить процесс смены пеленок своих внуков. Так появились памперсы.
С 2008 года 27 апреля ежегодно отмечают Всемирный день тапира. Что же это за странное существо, о котором многие из нас и не слышали? Тапир – большое травоядное млекопитающее, по форме напоминающее свинью, с коротким цепким носом. Он обитает в джунглях и лесных районах Южной Америки, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Название этих животных на языке одного из бразильских племен означает «толстый» и относится к их толстой коже. Тапирам требуется большое пространство нетронутой земли для поддержания генетически разнообразной популяции. Им угрожает любая деятельность человека: горнодобывающая промышленность, плантации пальмового дерева, дороги или поселения. Праздник призван привлечь внимание к проблеме исчезновения этого древнейшего вида млекопитающих.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!