27 апреля День рождения памперсов. Чем ещё известна эта дата?

27 апреля Всемирный день графического дизайна

Сегодня, 27 апреля, Всемирный день графического дизайна. Дизайнер – одна из самых креативных профессий. В эпоху диджитал-маркетинга, рекламы и развития бизнеса дизайнеры-графики очень востребованы – логотипы, сайты, журналы, оформление социальных сетей, создание уникального брендированного оформления. Каждый год у праздника появляется новая тема, которая дает толчок к реализации новых идей, а также приносит различные новшества в работу графических дизайнеров. 27 апреля День рождения памперсов

27 апреля – радостный день для всех родителей – День рождения памперсов. Именно в этот день в далеком 1965 году американская компания Procter & Gamble, запатентовала первые одноразовые подгузники. Создателем этого революционного изобретения стал инженер-химик Виктор Миллз. Он начал подумывать над созданием продукта еще в 1950-х годах, наблюдая за собственными внуками. В известной детской песенке поется – «папа может все что угодно», однако Виктор Миллз доказал, что дедушка может еще больше. Этот человек просто пытался облегчить процесс смены пеленок своих внуков. Так появились памперсы. 27 апреля Всемирный день тапира