Не хотят присматривать за внуками! Молодая мама пожаловалась в соцсетях на родителей

Заявление одной матери о том, что «морально низко» со стороны ее вышедших на пенсию и вполне здоровых родителей не присматривать за ее детьми, вызвало бурные споры. Как сообщает Daily Mirror, поиск няни для детей может быть дорогим и нелегким делом, особенно если вы не один из тех счастливчиков, у которых есть родственники, готовые помочь бесплатно.

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Одна из матерей была возмущена тем, что ей пришлось вложить огромные деньги в уход за ребенком, так как ее собственные родители не предложили свою помощь. По словам этой матери, оба ее родителя – пенсионеры и находятся в добром здравии. Им нравится проводить время с внуками, но они не хотят делать это на регулярной основе, поэтому и не являются достаточно надежными няньками. Тем не менее женщина считает, что ее родители должны обеспечивать хоть какой-то уход за детьми, и назвала решение видеться с внуками только на их условиях – аморальным поступком.

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В своем сообщении на интернет-форуме Mumsnet она написала: «У меня маленькие дети, и у меня нет проблем с уходом за ними, не считая только огромных затрат. Мои родители, как и многие другие, кого я знаю, любят сидеть с моими детьми, но это практически всегда на их условиях. Они могли бы брать их к себе на день, но у них не получается делать это на регулярной основе». «Я не уверена, как я к этому отношусь, да и в целом я думаю, что это довольно низко с моральной точки зрения. К счастью, я могу позволить себе услуги няни и детский сад, но было бы лучше, если бы мне не приходилось на это тратиться. Тем не менее, может, мне сейчас и легко говорить об этом, ведь у меня пока нет внуков, но я думаю, что помогала бы своим детям в вопросах воспитания. Я не могу себе представить, что можно просто тратить время впустую и не выделить хотя бы один день в неделю, чтобы быть посидеть со своими внуками». «Я знаю, что в других культурах это норма, и все члены семьи становятся ближе благодаря этому. Возможно, это и глупо, но я считаю, что должна быть какая-то моральная обязанность в помощи по уходу за детьми, пусть даже небольшая».

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