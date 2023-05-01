Не хотят присматривать за внуками! Молодая мама пожаловалась в соцсетях на родителей
Заявление одной матери о том, что «морально низко» со стороны ее вышедших на пенсию и вполне здоровых родителей не присматривать за ее детьми, вызвало бурные споры.
Как сообщает Daily Mirror, поиск няни для детей может быть дорогим и нелегким делом, особенно если вы не один из тех счастливчиков, у которых есть родственники, готовые помочь бесплатно.
Одна из матерей была возмущена тем, что ей пришлось вложить огромные деньги в уход за ребенком, так как ее собственные родители не предложили свою помощь.
По словам этой матери, оба ее родителя – пенсионеры и находятся в добром здравии. Им нравится проводить время с внуками, но они не хотят делать это на регулярной основе, поэтому и не являются достаточно надежными няньками.
Тем не менее женщина считает, что ее родители должны обеспечивать хоть какой-то уход за детьми, и назвала решение видеться с внуками только на их условиях – аморальным поступком.
В своем сообщении на интернет-форуме Mumsnet она написала: «У меня маленькие дети, и у меня нет проблем с уходом за ними, не считая только огромных затрат. Мои родители, как и многие другие, кого я знаю, любят сидеть с моими детьми, но это практически всегда на их условиях. Они могли бы брать их к себе на день, но у них не получается делать это на регулярной основе».
«Я не уверена, как я к этому отношусь, да и в целом я думаю, что это довольно низко с моральной точки зрения. К счастью, я могу позволить себе услуги няни и детский сад, но было бы лучше, если бы мне не приходилось на это тратиться. Тем не менее, может, мне сейчас и легко говорить об этом, ведь у меня пока нет внуков, но я думаю, что помогала бы своим детям в вопросах воспитания. Я не могу себе представить, что можно просто тратить время впустую и не выделить хотя бы один день в неделю, чтобы быть посидеть со своими внуками».
«Я знаю, что в других культурах это норма, и все члены семьи становятся ближе благодаря этому. Возможно, это и глупо, но я считаю, что должна быть какая-то моральная обязанность в помощи по уходу за детьми, пусть даже небольшая».
Однако мнения пользователей в комментариях к этому посту разделились. Одни согласились, что они были бы огорчены, если бы их родители не предложили помощь в уходе за ребенком, другие же заявили, что родители не обязаны сидеть с ребенком в свободное время.
Один из пользователей написал: «Нет, я не думаю, что родители обязаны это делать. Если они это и делают, то это уже как приятный бонус. Они и так занимались вашим воспитанием и не заставляли вас заводить детей, это был ваш выбор».
Другой пользователь добавил: «Нет. Это вы решили завести детей, так что это ваша обязанность. Ваши родители уже воспитали детей. Я думаю, что они должны помогать лишь в чрезвычайных ситуациях, как и любой другой человек, если он может помочь».
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