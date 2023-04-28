28 апреля Всемирный день охраны труда. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 28 апреля, Всемирный день охраны труда. Более чем в 100 странах мира отмечается этот праздник, и все больше руководителей и работников проявляют интерес к целям и направлениям этого мероприятия. А цели эти просты, но очень важны: сократить смертность и число травм, полученных в результате работы, повысить уровень квалификации тех, кто отвечает за безопасность труда, привлечь внимание общественности к этой проблеме, чтобы каждый человек со своей стороны проявлял внимательность и исключал халатность, обеспечить безопасность рабочего процесса. И наконец, этот день отмечается для того, чтобы почтить память тех, кто погиб на работе, и еще раз напомнить о том, что в процессе работы необходима осторожность, ведь на кону может быть здоровье и даже жизнь человека. 28 апреля 1914 года был запатентован первый в мире воздушный кондиционер

Первый в мире воздушный кондиционер был запатентован в этот день в 1914 году в США. Удалось это инженеру Уиллису Керрьеру. Сразу после этого кондиционеры стали устанавливаться в магазинах и театрах повсеместно. Правда, в те времена в качестве хладагента кондиционера выступал аммиак, а его пары вредны для человека, поэтому компрессор кондиционера и его конденсатор были помещены на улице. А через 16 лет изобрели безопасный для человека фреон. И тогда уже, применяя фреон вместо аммиака, производители собрали все части кондиционера в один корпус. Так появился оконный кондиционер. А их потомки сейчас помогают нам спасаться от жары. 28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста

28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста. Российский космический корабль «Союз ТМ-32» стартовал с космонавтами Мусабаевым и Батуриным и первым космическим туристом – американским миллионером Деннисом Энтони Тито на борту. Через два дня была осуществлена стыковка корабля с Международной космической станцией. Экипаж «Союза» провел на МКС 6 дней, во время которых космонавты проводили научные эксперименты, а турист Тито занимался фото- и видеосъемкой, вел дневник и подбирал продукты на завтрак, обед и ужин для всех находящихся на МКС. 6 мая российские космонавты с Деннисом вернулись на Землю. Именно тогда в мировых СМИ и появилось выражение «космический туризм», начало которому положил этот полет. 28 апреля День молодых и зеленых