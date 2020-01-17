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«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?

17 января 2020 21:25
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Жизнь балерин без пуантов и балетной пачки становится поводом для скрупулёзного анализа публики, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».  Таблоиды пестрят стандартным набором вопросов: едят ли примы фаст-фуд и правда ли, что за каждый набранный килограмм им приходится расплачиваться месяцами тренировок?

«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?-1

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси: 
Чтобы хорошо выглядеть, мне всегда приходилось следить за собой.

«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?-3

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:
Я могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями. Потому что выйти на сцену совсем-совсем голодным тоже опасно. Потому что сил может не хватить. Но должна быть абсолютная лёгкость.

«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?-5

Ольга Гайко, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:
Это разные этапы: когда мы худеем, когда мы толстеем. Но когда ты пашешь по 2-3 часа, в принципе, ты можешь позволить себе что-то лишнее.

# Еда

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