«Могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями». Что едят балерины?

Жизнь балерин без пуантов и балетной пачки становится поводом для скрупулёзного анализа публики, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Таблоиды пестрят стандартным набором вопросов: едят ли примы фаст-фуд и правда ли, что за каждый набранный килограмм им приходится расплачиваться месяцами тренировок?

Людмила Бржозовская, народная артистка Беларуси:

Чтобы хорошо выглядеть, мне всегда приходилось следить за собой.

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:

Я могу перекусывать какими-то очень-очень маленькими порциями. Потому что выйти на сцену совсем-совсем голодным тоже опасно. Потому что сил может не хватить. Но должна быть абсолютная лёгкость.