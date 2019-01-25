Татьяна Тарасова в «Татьянин день» показала любимых Татьян – олимпийских чемпионок

В честь «Татьяниного дня», который отмечается 25 января, легендарный тренер опубликовала на своей странице в Instagram фото со знаменитыми олимпийскими чемпионками и тезками – Татьяной Навкой, Татьяной Тотьмяниной и Татьяной Волосожар.

Татьяна Тарасова: Татьяны! Сегодня наш день! С праздником! Выбрала три фотографии – талантливые, красивые, прекрасные, олимпийские чемпионки. Будьте счастливы, Танюши!

Комментаторы стали поздравлять выдающихся спортсменок с их днем. Татьяна Навка также присоединилась к интернет-пользователям: «Спасибо, дорогая моя Татьяна Анатольевна!!! И Вас тоже поздравляю».

На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка отметила, что этот день важен не только для Татьян, но и для студентов.

Татьяна Навка:

Уважаемые Татьяны! Дорогие мои тёзки, с Днём Ангела! Пусть Ангел Хранитель всегда сопутствует нам!!! А вот благодаря императрице Елизавете Петровне, этот день важен не только нам, но ещё и всем российским студентам. Как мама первокурсницы, я не могу пройти мимо. С Днём Студента!!! У вас сейчас замечательная и увлекательная пора в жизни, которая многим запомнится навсегда! Вы обретёте новые знания, получите профессиональные навыки, незабываемые моменты, отличных друзей, а некоторые даже любовь всей своей жизни!!! Наслаждайтесь каждым мгновением!!!