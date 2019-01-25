Татьяна Тарасова в «Татьянин день» показала любимых Татьян – олимпийских чемпионок
Новости России. Татьяна Тарасова поздравила всех обладательниц имени «Татьяна» с праздником.
В честь «Татьяниного дня», который отмечается 25 января, легендарный тренер опубликовала на своей странице в Instagram фото со знаменитыми олимпийскими чемпионками и тезками – Татьяной Навкой, Татьяной Тотьмяниной и Татьяной Волосожар.
С Татьяной Тотьмяниной. Фото: instagram.com/t.a.tarasova
Татьяна Тарасова:
Татьяны! Сегодня наш день! С праздником! Выбрала три фотографии – талантливые, красивые, прекрасные, олимпийские чемпионки. Будьте счастливы, Танюши!
С Татьяной Навкой. Фото: instagram.com/t.a.tarasova
Комментаторы стали поздравлять выдающихся спортсменок с их днем. Татьяна Навка также присоединилась к интернет-пользователям: «Спасибо, дорогая моя Татьяна Анатольевна!!! И Вас тоже поздравляю».
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С Татьяной Волосожар. Фото: instagram.com/t.a.tarasova
На своей странице в Instagram олимпийская чемпионка отметила, что этот день важен не только для Татьян, но и для студентов.
Татьяна Навка:
Уважаемые Татьяны! Дорогие мои тёзки, с Днём Ангела! Пусть Ангел Хранитель всегда сопутствует нам!!! А вот благодаря императрице Елизавете Петровне, этот день важен не только нам, но ещё и всем российским студентам. Как мама первокурсницы, я не могу пройти мимо. С Днём Студента!!! У вас сейчас замечательная и увлекательная пора в жизни, которая многим запомнится навсегда! Вы обретёте новые знания, получите профессиональные навыки, незабываемые моменты, отличных друзей, а некоторые даже любовь всей своей жизни!!! Наслаждайтесь каждым мгновением!!!
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