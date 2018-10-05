Тарасова, Хабенский, Малахов и Кравец. Instagram-обзор с телепремии ТЭФИ

Новости России. На неделе в России вручили премию ТЭФИ.

Эту премию присуждают телевизионщикам за особые достижения в разных номинациях.

Премия была учреждена в 1994 году.

Победителям в номинациях вручается статуэтка «Орфей». Ее автор Эрнст Неизвестный.

В нынешнем году церемония прошла в Московском театре мюзикла. Среди победителей – Иван Ургант, Константин Хабенский, Андрей Малахов, Марина Кравец, Татьяна Тарасова, Анна Уколова.

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