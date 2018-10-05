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Тарасова, Хабенский, Малахов и Кравец. Instagram-обзор с телепремии ТЭФИ

05 октября 2018 14:28
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Новости России. На неделе в России вручили премию ТЭФИ.

Эту премию присуждают телевизионщикам за особые достижения в разных номинациях.

Премия была учреждена в 1994 году.

Победителям в номинациях вручается статуэтка «Орфей». Ее автор Эрнст Неизвестный.

В нынешнем году церемония прошла в Московском театре мюзикла. Среди победителей – Иван Ургант, Константин Хабенский, Андрей Малахов, Марина Кравец, Татьяна Тарасова, Анна Уколова.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы собрали фото с телепремии ТЭФИ-2018.

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# Звезды # калейдоскоп # Андрей Малахов # Алла Михеева # Константин Хабенский # Татьяна Тарасова # Дмитрий Губерниев # Настасья Самбурская # Валерия Дергилева # Анна Уколова # Игорь Верник # Роман Юнусов

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