Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое

Постоянные съёмки, гастроли, интервью – такова повседневная жизнь знаменитостей. Объектив камер всегда направлен в их сторону, поэтому звёзды просто не позволяют себе выглядеть плохо на фотографиях. Однако были времена, когда наши кумиры не думали об удачных ракурсах. Здесь мы собрали несколько снимков, которые окунут вас в детство и молодость знаменитостей.

Сергей Безруков