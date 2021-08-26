Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое
Постоянные съёмки, гастроли, интервью – такова повседневная жизнь знаменитостей. Объектив камер всегда направлен в их сторону, поэтому звёзды просто не позволяют себе выглядеть плохо на фотографиях. Однако были времена, когда наши кумиры не думали об удачных ракурсах. Здесь мы собрали несколько снимков, которые окунут вас в детство и молодость знаменитостей.
Сергей Безруков
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Дмитрий Нагиев
Александр Петров
Фото: instagram.com/actorsashapetrov
Константин Хабенский
Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan
Валерий Меладзе
Фото: instagram.com/meladzevalerian
Нюша (Анна Шурочкина)
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Сергей Лазарев, Влад Топалов
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov
Фото: instagram.com/fkirkorov
А хотите узнать, какие ещё российские знаменитости изменились до неузнаваемости? Все подробности здесь.