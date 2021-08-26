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Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое

26 августа 2021 12:19
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Постоянные съёмки, гастроли, интервью – такова повседневная жизнь знаменитостей. Объектив камер всегда направлен в их сторону, поэтому звёзды просто не позволяют себе выглядеть плохо на фотографиях. Однако были времена, когда наши кумиры не думали об удачных ракурсах. Здесь мы собрали несколько снимков, которые окунут вас в детство и молодость знаменитостей.

Сергей Безруков 

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-1

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Дмитрий Нагиев

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-4

Фото: Кино-театр.ру

Александр Петров

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-7

Фото: instagram.com/actorsashapetrov

Константин Хабенский

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-10

Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan

Валерий Меладзе

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-13

Фото: instagram.com/meladzevalerian

Нюша (Анна Шурочкина)

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-16

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Сергей Лазарев, Влад Топалов

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-19

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Филипп Киркоров

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-22

Фото: instagram.com/fkirkorov

Такого Киркорова вы давно не видели. Фото российских знаменитостей, которые окунут вас в прошлое-24

Фото: instagram.com/fkirkorov

А хотите узнать, какие ещё российские знаменитости изменились до неузнаваемости? Все подробности здесь.

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