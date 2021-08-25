Женитьба всё же состоится? Бен Аффлек снова выбирает кольцо для помолвки

Недавно известного американского актёра Бена Аффлека заметили в ювелирном магазине за выбором кольца для помолвки. Его поклонники предполагают, что избранницей звезды фильма «Лига справедливости» стала Дженнифер Лопес.

Как сообщает Page Six, 23 августа Бен вместе с мамой и сыном пришёл выбирать украшение. Работники ювелирного магазина рассказали, что актёр советовался с членами семьи, какое кольцо для помолвки лучше выбрать.