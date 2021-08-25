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Женитьба всё же состоится? Бен Аффлек снова выбирает кольцо для помолвки

25 августа 2021 15:13
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Недавно известного американского актёра Бена Аффлека заметили в ювелирном магазине за выбором кольца для помолвки. Его поклонники предполагают, что избранницей звезды фильма «Лига справедливости» стала Дженнифер Лопес.

Как сообщает Page Six, 23 августа Бен вместе с мамой и сыном пришёл выбирать украшение. Работники ювелирного магазина рассказали, что актёр советовался с членами семьи, какое кольцо для помолвки лучше выбрать.

Женитьба всё же состоится? Бен Аффлек снова выбирает кольцо для помолвки-1

Фото: Boaz / BACKGRID

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес до этого уже были вместе. В 2003 году пара собиралась пожениться, однако перенесла торжество из-за сильного внимания прессы. Позже женитьба отменилась – актёры расстались в 2004 году, инициатором разрыва стала Дженнифер Лопес.

Женитьба всё же состоится? Бен Аффлек снова выбирает кольцо для помолвки-4

Фото: Boaz / BACKGRID

Такой же исход был и у отношений актрисы с известным бейсболистом Алексом Родригесом. В апреле 2021 года пара рассталась. Однако это послужило поводом, чтобы Бен и Дженнифер снова были вместе.

Кстати, недавно мы рассказали, какая ещё известная пара решила пожениться. Подробности тайной свадьбы Ирины Горбачёвой вы можете узнать здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Бен Аффлек # Дженнифер Лопес # Фотофакт

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