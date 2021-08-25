Думаете, на чём поехать в путешествие? Мы покажем вам автобус мечты

Поехать в путешествие на автобусе или полететь на самолете? Ведь в одном виде транспорта придется слишком долго ехать сидя, а в другом вечно мешают пассажиры спереди, а кто-то и вовсе боится летать. Японцы нашли выход, и это автобус мечты. Посмотрите, как он выглядит внутри.

Фото: SoraNews24/travel.willer.co.jp

Как сообщает SoraNews24, сиденья в автобусе больше похожи на персональные капсулы, ведь каждое место отделено от другого своеобразной стенкой. Кресла откидываются, при этом грамотно выполнена планировка – пассажиры не буду мешать соседу сзади. А еще там есть электропривод, подставки для ног, стол, розетка и держатель для стаканов.

Фото: SoraNews24/travel.willer.co.jp