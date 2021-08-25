В свои 35 она выглядит на 18. Как многодетной матери удаётся оставаться молодой?

35-летнюю Лору Филлипс принимают за ровесницу её дочери. Женщина решила рассказать об особенностях своей молодой жизни. Как сообщает Daily Mail, британка из Сток-он-Трент недавно начала больше времени проводить со своей старшей дочерью Леви (всего у женщины четыре ребёнка) и столкнулась с тем, что их принимают за сестёр или подруг. Лора рассказала, что новые знакомые никогда не дают ей больше 24 лет.

Фото: Kennedy News and Media

Однако есть и обратная сторона медали: девушке постоянно нужно брать с собой документы. Лора рассказала, что несколько месяцев назад она не могла купить набор столовых приборов. Кассир просто не верил, что девушке больше 16 лет

Фото: Kennedy News and Media