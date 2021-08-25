В свои 35 она выглядит на 18. Как многодетной матери удаётся оставаться молодой?
35-летнюю Лору Филлипс принимают за ровесницу её дочери. Женщина решила рассказать об особенностях своей молодой жизни.
Как сообщает Daily Mail, британка из Сток-он-Трент недавно начала больше времени проводить со своей старшей дочерью Леви (всего у женщины четыре ребёнка) и столкнулась с тем, что их принимают за сестёр или подруг. Лора рассказала, что новые знакомые никогда не дают ей больше 24 лет.
Фото: Kennedy News and Media
Однако есть и обратная сторона медали: девушке постоянно нужно брать с собой документы. Лора рассказала, что несколько месяцев назад она не могла купить набор столовых приборов. Кассир просто не верил, что девушке больше 16 лет
Фото: Kennedy News and Media
На все вопросы о секретах её молодости женщина шутливо отвечает, что она просто чувствует себя молодой в душе: «Я всё думаю, что скоро вырасту и начну вести себя на свой возраст, но этого ещё не произошло».
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