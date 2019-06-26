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По стопам дедушки. Как выглядит 27-летний внук Андрея Миронова

26 июня 2019 19:53
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Андрей Миронов-Удалов провел церемонию закрытия фестиваля экранизаций «Читка» в Москве. Кадры с фестивальной церемонии поразили пользователей сети. Они обсуждают схожесть 27-летнего актера с известным дедушкой – актером Андреем Мироновым.   

Андрей Миронов – артист, работавший на износ и умерший прямо во время спектакля  

По стопам дедушки. Как выглядит 27-летний внук Андрея Миронова-1

Фото: facebook.com/chitkafest

По стопам дедушки. Как выглядит 27-летний внук Андрея Миронова-3

Андрей Миронов-Удалов дебютировал на большом экране в 2019 году, сыграв главную роль в картине «Спасти Ленинград». Известная мама актера, Мария Миронова, активно поддерживает сына в социальных сетях. Подписчики же оставляют под фотографиями с Андреем Мироновым-Удаловым только добрые комментарии и часто отмечают схожесть с дедушкой Андреем Мироновым.  

По стопам дедушки. Как выглядит 27-летний внук Андрея Миронова-6

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress  

Мария Миронова поделилась воспоминаниями о детстве сына в интервью (читать дальше).     

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Миронов # Андрей Миронов-Удалов

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