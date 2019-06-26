По стопам дедушки. Как выглядит 27-летний внук Андрея Миронова

Андрей Миронов-Удалов провел церемонию закрытия фестиваля экранизаций «Читка» в Москве. Кадры с фестивальной церемонии поразили пользователей сети. Они обсуждают схожесть 27-летнего актера с известным дедушкой – актером Андреем Мироновым.

Андрей Миронов-Удалов дебютировал на большом экране в 2019 году, сыграв главную роль в картине «Спасти Ленинград». Известная мама актера, Мария Миронова, активно поддерживает сына в социальных сетях. Подписчики же оставляют под фотографиями с Андреем Мироновым-Удаловым только добрые комментарии и часто отмечают схожесть с дедушкой Андреем Мироновым.