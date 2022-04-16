«Это очень большая ответственность». Тату-мастер о специфике своей работы и самых частых ошибках клиентов

Наверное, многие из наших читателей хоть раз задумывались о том, чтобы сделать себе татуировку. Возможно, некоторые хотели бы стать специалистами в этой области. Но далеко не каждый знает, готов ли он к такому ответственному шагу. В этой статье будет интервью с тату-мастером Шкнай Юлией, которая подробнее расскажет о своей профессии. Как вы пришли к тому, что хотите развиваться именно в этой сфере?

Фото: instagram.com/tattoo.zhykova

Юлия Шкнай, тату-мастер г. Минска:

Занимаюсь татуировками я уже три года. Как я пришла к такому решению? Это очень интересная история! Я с детства любила рисовать, постоянно в поездку беру с собой блокнот и карандаш. Однажды я полетела в Кипр. Там я поделилась своим художеством с новым другом, он произнёс фразу: «А почему ты не рисуешь татуировки?» А я сама не могу ответить на этот вопрос, потому что никогда об этом не думала. В этот же день я посмотрела стоимость курсов в Минске. На следующий день мне звонит белорусский номер. Я не поднимаю (так как в роуминге) и пишу этому номеру сообщение. А мне отвечают, что это тату-студия, мол, я записана на сеанс, ждут подтверждения. А я никуда не записывалась. Конечно же, я сказала об ошибке и задала вопрос: «А вы обучаете?» Мне сказали: «Да». Я сразу определила, что это знак. Записалась на обучение. И по приезду в Минск началась моя история.

Фото: instagram.com/tattoo.zhykova

Кто вы по образованию? Юлия Шкнай:

Я училась в БНТУ по специальности «педагог-психолог». Ни дня не проработала в этой профессии, зато полученные навыки очень помогают наладить контакт с клиентами.

Фото: instagram.com/tattoo.zhykova

Что самое сложное в профессии тату-мастера? Юлия Шкнай:

Сложность здесь заключается далеко не в техническом аспекте. Тяжелее всего донести клиенту, что рисунок у него будет на всю жизнь, и не надо набивать на своё тело что-то «от балды». Были ли у вас какие-нибудь забавные случаи? Юлия Шкнай:

Однажды пришёл ко мне парень, ему было лет 18 или 20. Он был очень худощавым и выглядел младше своих лет. Эта была его первая татуировка, и он хотел себе на кисти изображение льва. Этот рисунок был очень неуместным, поэтому я пошутила, что могу нарисовать только Симбу. Парень понял, в чём тут дело, и не стал обижаться.

Фото: instagram.com/tattoo.zhykova

Что нужно знать перед тем, как начать заниматься такой деятельностью? Юлия Шкнай:

Это очень большая ответственность. Стать тату-мастером – очень важный шаг. Поэтому нужно подходить к работе со всей ответственностью и скрупулёзностью. Ведь это не только эстетическая составляющая. Это ещё и здоровье человека. Какой совет вы можете дать человеку, который хочет сделать себе татуировку? Юлия Шкнай:

Семь раз подумай и один раз отрежь. Нужно осознанно выбирать эскиз. Это должно быть жгучее желание, чтобы выбранный рисунок остался с тобой на всю жизнь. Поэтому торопиться здесь ни к чему.

Фото: instagram.com/tattoo.zhykova

Как выбрать хорошего мастера? Юлия Шкнай:

Чтобы выбрать действительно профессионала своего дела, стоит посмотреть на работы мастера, почитать отзывы и рекомендации. Также можно пообщаться, чтобы понять, будет ли вам вообще комфортно с этим человеком. Что нужно делать, чтобы татуировка зажила? Юлия Шкнай:

Важно соблюдать все рекомендации мастера. Обычно я советую в первый день использовать детскую одноразовую пелёнку. Ей нужно покрывать татуировку, чтобы впиталась сукровица. Это делает татуировку сухой и способствует скорейшему заживлению. Позже нужно пять дней заклеивать рисунок Супрасорбом. Это защитит кожу от инфекций и раздражений.

Фото: instagram.com/tattoo.zhykova