Что надо обязательно сделать в Чистый четверг? История, традиции и обряды

До Пасхи осталось всего три дня. А это значит, что пора вспомнить, каким традициям надо следовать перед торжеством. В этой статье мы расскажем о правилах и обрядах Чистого четверга. История появления праздника В этот день православные христиане вспоминают Тайную вечерю, где Иисус Христос провёл омовение ног своим ученикам, показав пример братской любви. Также именно тогда, согласно Евангелию, был установлен обряд Святого Причастия. Эта традиция признаётся всеми христианами, где верующие вкушают хлеб и вино – тело и кровь Иисуса. С этого дня и до самого воскресенья на службах вспоминается о земных страданиях Христа.

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Праздничное купание Чтобы счастье и благополучие не покидало человека весь год, нужно очистить своё тело. С давних времён верующие с самого утра христиане ходили к пруду, чтобы искупаться. Также до восхода солнца принято посещать баню. Считается, что так человек очищается от всех невзгод и прогоняет усталость.

Фото: instagram.com/cleanthursday

В этот день принято, чтобы каждый член семьи после пробуждения умылся водой, в которой с вечера находился серебряный предмет. Такой ритуал помогает человеку быть здоровым, красивым и устойчивым от сглаза.

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Уборка в праздничный день Не только тело и душа в это время должны быть очищены, но и дом. Каждая хозяйка в этот праздник должна привести своё жилище в порядок, готовясь к наступлению Пасхи.

Фото: pexels.com

Обычаи Считается, что Чистый четверг – идеальное время для стрижки. Ведь с волосами уходят все несчастья и грехи. Однако в этот праздничный день есть и некоторые запреты. Например, нельзя ничего одалживать. Иначе вместе с этим предметом вы отдадите и своё благополучие. Также в чистый четверг нужно сходить в церковь и принести после молитвы свечу. Именно она будет вас оберегать и помогать при разных тяжёлых ситуациях. В этот день всем красавицам можно и нужно печь и дарить куличи. Как гласит поверье, если девушка поделиться угощением, то в скором времени она встретит свою любовь.

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