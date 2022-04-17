Девушки решили сделать в салоне ремонт и были в шоке. Вот что им удалось найти

Наш мир полон загадок и тайн. Порой они таятся в самых неожиданных местах. Например, хозяева решили сделать ремонт в салоне красоты и нашли потайную комнату, о существовании которой даже не догадывались.

Как рассказало издание Liverpool World, Адель и Нил Янг обнаружили скрытую дверь под лестничным пролётом. Однако многие сотрудники не знают, как относиться к такой находке.