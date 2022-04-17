Девушки решили сделать в салоне ремонт и были в шоке. Вот что им удалось найти
Наш мир полон загадок и тайн. Порой они таятся в самых неожиданных местах. Например, хозяева решили сделать ремонт в салоне красоты и нашли потайную комнату, о существовании которой даже не догадывались.
Как рассказало издание Liverpool World, Адель и Нил Янг обнаружили скрытую дверь под лестничным пролётом. Однако многие сотрудники не знают, как относиться к такой находке.
«Работники салона испытывают смешанные эмоции. Некоторые из нас просто напуганы», – рассказал Нил Янг.
После того как дверь всё-таки удалось открыть, стало известно, что за ней таится маленькая комната с большим зеркалом. Хозяева решили воспользоваться такой находкой, поэтому ремонт пошёл не совсем по плану.
Теперь в салоне есть небольшой музей, который находится за прозрачным акриловым стеклом. Сейчас каждый посетитель может посмотреть на таинственную комнату и погрузиться в загадочную атмосферу этого уголка здания.
Если кто-то случайно находит потайные комнаты, то некоторые специально их создают. Чтобы не намокнуть в плохую погоду, парень решил сделать себе подземный туннель – подробности здесь.