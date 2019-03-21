«Рублей 20 в час выходит». Сколько зарабатывают уличные музыканты в Минске?

Максим Лях, уличный музыкант: С детства я мечтаю выступать на больших сценах в составе коллектива, в составе какой-нибудь рок- или металл-группы.

Максим – студент, в свободное время – уличный музыкант. Возможно и будущая «звезда» белорусского шоу. Играет в метро уже больше двух лет, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Мобильную сцену из электрички перенёс в подземку. Кажется, здесь меломаны просто щедрее. Но к делу надо походить с умом: знать, что исполнять, а главное, где.

На музыкальной карте Минска есть прибыльные точки, где выручка – раз на раз не приходится, конечно, – получше чем у простого рабочего.

Корреспондент СТВ:

Если не секрет, сколько в сутки зарабатываете?