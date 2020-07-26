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Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке

26 июля 2020 09:22
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Новости России. 25 июля сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке. Об этом молодой человек рассказал на странице в Instagram.

21-летний Арсений пригласил 21-летнюю Лиану Волкову в ресторан. В определённый момент на здании напротив них высветилась надпись: «Лиана, ты выйдешь за меня?». Девушка ответила согласием, после чего появилась следующая надпись: «Она сказала «Да!»

Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке -1

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

В честь радостного события Арсений также организовал фейерверки. Валерия была невероятна горда своим сыном.

«Сегодня я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать. Дорогие мои Арсений и Лиана, как я за вас рада!» – написала певица в Instagram.

Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке -4

Фото: instagram.com/lianavolkovaa 

Напомним, пара начала встречаться в 2019 году. Впервые о Волоковой Шульгин рассказал в соцсетях в декабре прошлого года.

Кстати, ранее мы рассказывали о сыновьях знаменитостей. В их числе и старший брат Арсения – Артемий (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Арсений Шульгин # Валерия # Лиана Волкова # Фотофакт

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