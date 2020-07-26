Новости России. 25 июля сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке. Об этом молодой человек рассказал на странице в Instagram.

21-летний Арсений пригласил 21-летнюю Лиану Волкову в ресторан. В определённый момент на здании напротив них высветилась надпись: «Лиана, ты выйдешь за меня?». Девушка ответила согласием, после чего появилась следующая надпись: «Она сказала «Да!»