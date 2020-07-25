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Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий

25 июля 2020 13:48
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Все мы знаем Высоцкого по его песням и фильмам. Для нас он просто хороший артист, но для некоторых людей Владимир был кем-то особенным. Для его родителей, для жён и детей Высоцкий был тем человеком, на которого можно положиться, с кем можно поговорить на серьёзные темы и попросить совет.

Совместных фотографий артиста с близкими было сделано не так много, но именно поэтому эти снимки так ценны. Предлагаем вам взглянуть на семь редких фото Владимира Высоцкого с семьёй.

Владимир Высоцкий. Попробуем понять, как он стал нашим кумиром

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий -1

Фото из открытых источников (Владимир с родителями)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий -3

Фото из открытых источников (Владимир с первой супругой Изой Высоцкой)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий -5

Фото из открытых источников (Владимир с первой супругой Изой Высоцкой)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий -7

Фото из открытых источников (Владимир со второй супругой Людмилой Абрамовой) 

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий -9

Фото из открытых источников (Людмила Абрамова с сыновьями Никитой и Аркадием)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий -11

Фото: marinavlady.ru (Владимир с третьей супругой Мариной Влади)

Владимир Высоцкий, которого вы не знали. Семь семейных фотографий -13

Фото: marinavlady.ru (Владимир с третьей супругой Мариной Влади)

Стоит признать, что Высоцкий умел произвести на девушек впечатление. У своей второй супруги Владимир при первой встрече попросил денег, а затем предложил выйти за него замуж.

Подробнее об истории знакомства родителей рассказал их сын – Никита Высоцкий (здесь подробнее). 

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