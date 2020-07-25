Девочка захотела развлечься и устроила в комнате аттракцион. Маме идея дочки не понравилась

Женщина увидела, что её дочка необычным образом веселится в своей комнате. Пришлось убрать из комнаты люстру.

Как сообщается на YouTube-канале ViralHog, этот случай произошёл в американском штате Мэриленд. Незадолго до этого мама двух девочек-близнецов решила, что сёстры уже достаточно взрослые, чтобы спать на кроватях, а не в кроватках.

3 июля женщина услышала шум, который доносился из комнаты её дочерей. Мама девочек воспользовалась радионяней, чтобы установить источник шума. Оказалось, что одна из сестёр – Элиза – забралась на люстру и раскачивается на ней.