Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов
Много лет прошло с момента распада СССР, однако люди, которые жили в этой стране, до сих пор с теплом её вспоминают. Вспоминается качество советской техники, школьная форма и многое другое.
Задумываются родившиеся в СССР и о современном питании. Часто сетуют, что нынче в еде полно «Е» и прочих добавок. А если попытаться с ними поспорить и объяснить, что синтезированная еда ничуть не хуже, то сразу можно услышать: «Вот в моё время!»
И действительно, в Советском Союзе вкусно кормили, особенно в детских садах. Хотя зачастую ценить это начинаешь, когда тебе переваливает за 30 лет. Вот семёрка блюд, от которых исходит аромат детства.
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Омлет
Мало кто не помнит тот самый квадратный кусок омлета. Кажется, его ещё подавали даже после распада СССР. И, что интересно, почему-то в отличие от других блюд омлет почти всегда был холодным. Стоит признать, что мама или бабушка готовят омлет вкуснее, но у этого блюда из детского сада определённо незабываемый вкус.
Фото: instagram.com/marina_2013v
Пюре
Казалось бы, что может быть особенного в обычной картошке? Разве можно приготовить пюре так, чтобы оно запомнилось? Оказывается, можно. И хотя, опять же, домашняя еда вкуснее, необычный привкус этого картофеля навсегда останется с теми, кто его ел.
Фото: instagram.com/tallykoroleva
Запеканка
Это просто классика. Многие современные повара пытаются повторить ту самую запеканку, но неизвестно, удалось ли это хоть кому-то. Иногда в разговорах людей можно услышать, что раньше запеканка была другой, потому что всё делалось по ГОСТу, отклонение от рецепта было непозволительно, да и продукты, из которых готовилась еда, тоже были стандартизированы. Также есть версия, что особый вкус запеканке придавался за счёт её приготовления в промышленном жарочном шкафу.
Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_1
Котлеты
Как ни странно, это блюдо частично сохранилось. У заводов есть свои столовые, где люди во время перерыва могут поесть и набраться сил. Вот там-то всё ещё можно встретить те самые котлеты. Считается, что основной секрет таких котлет в чёрном хлебе. А вот в рецептах домашних котлет куда чаще встречается батон.
Фото: instagram.com/kudashevaravilya
Молочный суп
Вероятно, этот суп был предпочтительнее борща и щей, которыми тоже пытались накормить детей. Хотя, конечно, дело вкуса. Однако было в молочном супе что-то особенное, он был густой, насыщенный, сладкий и с разваренными макаронами.
Фото: instagram.com/food_ussr
Кисель
И пришло время поговорить о завершении трапезы. Всё съедено и пора идти дальше заниматься своими делами. Но сначала нужно восполнить баланс жидкости в организме. И для этого применялся кисель. Пожалуй, вкус у него не сильно изменился, и он всё так же обжигает, если пить его слишком быстро.
Фото: instagram.com/citizenerased74
Компот
В отличие от киселя подавался холодным. И тут самым главным было не допустить попадания в рот этих подозрительных сухофруктов, которые плавали на дне стакана. Серьёзно, это почти как не наступать на швы между плитами, ведь это реки лавы.
Фото: instagram.com/juliatakaiajulia
Питаясь этими блюдами, дети постепенно вырастали, а затем отправлялись в школу. Нужно было приготовить форму, краски для рисования и разные канцелярские принадлежности. Как они выглядели во времена СССР – смотрите здесь.