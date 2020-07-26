Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов

Много лет прошло с момента распада СССР, однако люди, которые жили в этой стране, до сих пор с теплом её вспоминают. Вспоминается качество советской техники, школьная форма и многое другое.

Задумываются родившиеся в СССР и о современном питании. Часто сетуют, что нынче в еде полно «Е» и прочих добавок. А если попытаться с ними поспорить и объяснить, что синтезированная еда ничуть не хуже, то сразу можно услышать: «Вот в моё время!»

И действительно, в Советском Союзе вкусно кормили, особенно в детских садах. Хотя зачастую ценить это начинаешь, когда тебе переваливает за 30 лет. Вот семёрка блюд, от которых исходит аромат детства.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники

Омлет

Мало кто не помнит тот самый квадратный кусок омлета. Кажется, его ещё подавали даже после распада СССР. И, что интересно, почему-то в отличие от других блюд омлет почти всегда был холодным. Стоит признать, что мама или бабушка готовят омлет вкуснее, но у этого блюда из детского сада определённо незабываемый вкус.