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Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов

26 июля 2020 07:28
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Много лет прошло с момента распада СССР, однако люди, которые жили в этой стране, до сих пор с теплом её вспоминают. Вспоминается качество советской техники, школьная форма и многое другое.

Задумываются родившиеся в СССР и о современном питании. Часто сетуют, что нынче в еде полно «Е» и прочих добавок. А если попытаться с ними поспорить и объяснить, что синтезированная еда ничуть не хуже, то сразу можно услышать: «Вот в моё время!»

И действительно, в Советском Союзе вкусно кормили, особенно в детских садах. Хотя зачастую ценить это начинаешь, когда тебе переваливает за 30 лет. Вот семёрка блюд, от которых исходит аромат детства.

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Омлет

Мало кто не помнит тот самый квадратный кусок омлета. Кажется, его ещё подавали даже после распада СССР. И, что интересно, почему-то в отличие от других блюд омлет почти всегда был холодным. Стоит признать, что мама или бабушка готовят омлет вкуснее, но у этого блюда из детского сада определённо незабываемый вкус.

Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов-1

Фото: instagram.com/marina_2013v

Пюре

Казалось бы, что может быть особенного в обычной картошке? Разве можно приготовить пюре так, чтобы оно запомнилось? Оказывается, можно. И хотя, опять же, домашняя еда вкуснее, необычный привкус этого картофеля навсегда останется с теми, кто его ел.

Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов-4

Фото: instagram.com/tallykoroleva

Запеканка

Это просто классика. Многие современные повара пытаются повторить ту самую запеканку, но неизвестно, удалось ли это хоть кому-то. Иногда в разговорах людей можно услышать, что раньше запеканка была другой, потому что всё делалось по ГОСТу, отклонение от рецепта было непозволительно, да и продукты, из которых готовилась еда, тоже были стандартизированы. Также есть версия, что особый вкус запеканке придавался за счёт её приготовления в промышленном жарочном шкафу.

Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов-7

Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_1

Котлеты

Как ни странно, это блюдо частично сохранилось. У заводов есть свои столовые, где люди во время перерыва могут поесть и набраться сил. Вот там-то всё ещё можно встретить те самые котлеты. Считается, что основной секрет таких котлет в чёрном хлебе. А вот в рецептах домашних котлет куда чаще встречается батон.

Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов-10

Фото: instagram.com/kudashevaravilya

Молочный суп

Вероятно, этот суп был предпочтительнее борща и щей, которыми тоже пытались накормить детей. Хотя, конечно, дело вкуса. Однако было в молочном супе что-то особенное, он был густой, насыщенный, сладкий и с разваренными макаронами.

Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов-13

Фото: instagram.com/food_ussr

Кисель

И пришло время поговорить о завершении трапезы. Всё съедено и пора идти дальше заниматься своими делами. Но сначала нужно восполнить баланс жидкости в организме. И для этого применялся кисель. Пожалуй, вкус у него не сильно изменился, и он всё так же обжигает, если пить его слишком быстро.

Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов-16

Фото: instagram.com/citizenerased74

Компот

В отличие от киселя подавался холодным. И тут самым главным было не допустить попадания в рот этих подозрительных сухофруктов, которые плавали на дне стакана. Серьёзно, это почти как не наступать на швы между плитами, ведь это реки лавы.

Вкус детства, который вызывает ностальгию. Семь незабываемых блюд из советских детских садов-19

Фото: instagram.com/juliatakaiajulia

Питаясь этими блюдами, дети постепенно вырастали, а затем отправлялись в школу. Нужно было приготовить форму, краски для рисования и разные канцелярские принадлежности. Как они выглядели во времена СССР – смотрите здесь.

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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