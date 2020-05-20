Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок

Ульяна Иващенко, которая сыграла роль внучки Жени в двух первых сезонах сериала «Сваты», рассказала, что не любит вспоминать работу в этом проекте.

О том, почему так произошло, 17-летняя девушка рассказала в Instagram. Ульяна призналась, что съемки были классным опытом, но у юной артистки была звездная болезнь.