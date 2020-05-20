Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок
Ульяна Иващенко, которая сыграла роль внучки Жени в двух первых сезонах сериала «Сваты», рассказала, что не любит вспоминать работу в этом проекте.
О том, почему так произошло, 17-летняя девушка рассказала в Instagram. Ульяна призналась, что съемки были классным опытом, но у юной артистки была звездная болезнь.
Фото: instagram.com/ulyana_en
Ульяна Иващенко:
Люди, которые меня хорошо знают, знают, что я не люблю вопросы про «Сваты». И вообще я не люблю, когда мне говорят: «Ой, ты снималась в «Сватах», как здорово». Первая причина, почему я не рассказываю вам про «Сваты», – вы будете воспринимать меня как актрису, а не как блогера, а свою актерскую деятельность я закончила и не хочу ее продолжать.
Иващенко призналась, что вторая причина – то, что у нее не очень приятные воспоминания со съемок сериала. Происходили какие-то неприятные ситуации, о которых девушка отказалась говорить.
Фото: instagram.com/ulyana_en
После Ульяны Иващенко роль внучки Жени сыграли две актрисы – София Стеценко и Анна Кошмал.
Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (читать далее).