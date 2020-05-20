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Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок

20 мая 2020 13:50
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Ульяна Иващенко, которая сыграла роль внучки Жени в двух первых сезонах сериала «Сваты», рассказала, что не любит вспоминать работу в этом проекте.      

О том, почему так произошло, 17-летняя девушка рассказала в Instagram. Ульяна призналась, что съемки были классным опытом, но у юной артистки была звездная болезнь.    

Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок-1

Фото: instagram.com/ulyana_en

Ульяна Иващенко:  
Люди, которые меня хорошо знают, знают, что я не люблю вопросы про «Сваты». И вообще я не люблю, когда мне говорят: «Ой, ты снималась в «Сватах», как здорово». Первая причина, почему я не рассказываю вам про «Сваты», –  вы будете воспринимать меня как актрису, а не как блогера, а свою актерскую деятельность я закончила и не хочу ее продолжать.    

Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок-4

Кадр из сериала

Иващенко призналась, что вторая причина – то, что у нее не очень приятные воспоминания со съемок сериала. Происходили какие-то неприятные ситуации, о которых девушка отказалась говорить.   

Сыгравшая внучку актриса из «Сватов» рассказала о неприятных воспоминаниях со съёмок-7

Фото: instagram.com/ulyana_en

После Ульяны Иващенко роль внучки Жени сыграли две актрисы – София Стеценко и Анна Кошмал.   

Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (читать далее).   

# Звезды # калейдоскоп # Ульяна Иващенко # Фотофакт

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