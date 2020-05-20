Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история

В Австралии один дельфин выработал удивительную привычку. Он приносит людям на берегу подарки из океана и обменивает их на еду.

По информации Daily Mail, дельфин подплывает к посетителям кафе в Квинсленде. Морской обитатель приносит бутылки, кораллы и ракушки. Этому дельфина никто не обучал.