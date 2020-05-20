Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история
В Австралии один дельфин выработал удивительную привычку. Он приносит людям на берегу подарки из океана и обменивает их на еду.
По информации Daily Mail, дельфин подплывает к посетителям кафе в Квинсленде. Морской обитатель приносит бутылки, кораллы и ракушки. Этому дельфина никто не обучал.
Взамен на свои усилия дельфин получает рыбу.
Волонтер Лин Макферсон шутит, что уверен, что у дельфина есть коллекция, которую он постепенно приносит на берег.
Животное получило имя – Мистик. Он одна из семи особей своей стаи, но единственный, кто не приходит с «пустыми руками». Хотя семейство дельфина не прочь полакомиться рыбой, которой угощают Мистика.
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