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Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история

20 мая 2020 08:46
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В Австралии один дельфин выработал удивительную привычку. Он приносит людям на берегу подарки из океана и обменивает их на еду.  

По информации Daily Mail, дельфин подплывает к посетителям кафе в Квинсленде. Морской обитатель приносит бутылки, кораллы и ракушки. Этому дельфина никто не обучал.   

Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история -1

Взамен на свои усилия дельфин получает рыбу. 

Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история -4

Волонтер Лин Макферсон шутит, что уверен, что у дельфина есть коллекция, которую он постепенно приносит на берег.  

Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история -7

Животное получило имя – Мистик. Он одна из семи особей своей стаи, но единственный, кто не приходит с «пустыми руками». Хотя семейство дельфина не прочь полакомиться рыбой, которой угощают Мистика.  

Леопард пытается перевести детенышей через дорогу, но у них свои планы –‌ редкие кадры (читать далее).   

# Дикие животные # калейдоскоп # Лин Макферсон # Фотофакт

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