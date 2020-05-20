Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас

В 1981 году на экраны вышел трехсерийный фильм Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Он был снят по одноименной повести Марка Твена. Исполнители главных ролей стали популярными после премьеры картины. Она дала старт карьерам юных актеров. Троицу подростков, которые ищут приключения, сыграли Федор Стуков, Владислав Галкин и Мария Миронова. Федор Стуков

Кадр из фильма

Сыграл роль Тома Сойера. В момент съемок в фильме мальчику было 9 лет. После съемок Федор начал сниматься в киножурнале «Ералаш». Стуков считался одним из самых известных советских детей-актеров 80-х.

Фото: instagram.com/stukofffedor

Сейчас Федору Стукову 47 лет. Он продолжает работать в сфере кино – только уже как продюсер, сценарист и режиссер. Спустя десятилетия. Как изменились молодые актеры «Ералаша» (смотрите здесь). Мария Миронова

Кадр из фильма

Сыграла роль Бекки Тэтчер. В момент съемок Марии было 8 лет. Мария – дочь легендарного советского актера Андрея Миронова. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» стали дебютом Марии в кино.

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

После успеха Миронова продолжила сниматься. Сейчас на ее счету несколько десятков ролей. Марии – 46 лет. Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет Владислав Галкин

Кадр из фильма

Исполнитель роли Гекльберри Финна. Был самым старшим среди троицы – ему было 10 лет на момент съемок. Как и для Мироновой, роль в телефильме стала дебютной для Галкина. Был одним из самых известных российских актеров – снимался в популярных сериалах и крупных проектах, которые имели успех у зрителей.

Кадр из сериала «Котовский»