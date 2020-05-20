Прямой эфир

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас

20 мая 2020 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 1981 году на экраны вышел трехсерийный фильм Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Он был снят по одноименной повести Марка Твена.

Исполнители главных ролей стали популярными после премьеры картины. Она дала старт карьерам юных актеров.

Троицу подростков, которые ищут приключения, сыграли Федор Стуков, Владислав Галкин и Мария Миронова.

Федор Стуков

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас -1

Кадр из фильма

Сыграл роль Тома Сойера. В момент съемок в фильме мальчику было 9 лет. После съемок Федор начал сниматься в киножурнале «Ералаш». Стуков считался одним из самых известных советских детей-актеров 80-х.

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас -4

Фото: instagram.com/stukofffedor   

Сейчас Федору Стукову 47 лет. Он продолжает работать в сфере кино – только уже как продюсер, сценарист и режиссер.  

Спустя десятилетия. Как изменились молодые актеры «Ералаша» (смотрите здесь).   

Мария Миронова

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас -7

Кадр из фильма

Сыграла роль Бекки Тэтчер. В момент съемок Марии было 8 лет. Мария – дочь легендарного советского актера Андрея Миронова. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» стали дебютом Марии в кино.   

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас -10

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress  

После успеха Миронова продолжила сниматься. Сейчас на ее счету несколько десятков ролей. Марии – 46 лет.

Мария Миронова впервые показала двух сыновей вместе. Их разница в возрасте – 27 лет

Владислав Галкин

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас -13

Кадр из фильма

Исполнитель роли Гекльберри Финна. Был самым старшим среди троицы – ему было 10 лет на момент съемок. Как и для Мироновой, роль в телефильме стала дебютной для Галкина. Был одним из самых известных российских актеров – снимался в популярных сериалах и крупных проектах, которые имели успех у зрителей.

Исполнителям главных ролей в «Приключениях Тома Сойера» уже за 40. Вот как выглядят актёры сейчас -16

Кадр из сериала «Котовский»

Среди его работ – «Дальнобойщики», «В августе 44-го…», «72 метра», «Мастер и Маргарита», «Диверсант».  Скончался в 2010 году в возрасте 38 лет от внезапной остановки сердца.

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звезд – читать далее.

# Звезды # калейдоскоп # Фёдор Стуков # Мария Миронова # Владислав Галкин # Станислав Говорухин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история
20 мая 2020 08:46

Дельфин приносит людям подарки из океана в обмен на рыбу – забавная история

Куски метеоритов и гипсовые розы. Показываем уникальную коллекцию минералов
20 мая 2020 08:12

Куски метеоритов и гипсовые розы. Показываем уникальную коллекцию минералов

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш
19 мая 2020 13:58

Первой красавице Беларуси исполнилось 50 лет. Редкие фото Анжелики Агурбаш