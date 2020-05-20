Куски метеоритов и гипсовые розы. Показываем уникальную коллекцию минералов

Антон Сороквашин увлекся самоцветами еще в студенчестве. Начав с простого изучения минералов, за несколько лет геолог собрал личную коллекцию из сотни экземпляров и даже открыл небольшой магазин.

Каждый экспонат парень проверяет лично и закупает только оригинальные камни.

Антон Сороквашин, геолог, основатель магазина камней:

Есть страна, в ней есть какой-то классный минерал, который знаменит, мы именно из этой страны его стараемся привезти. Это относится, например, к малахиту – это Демократическая Республика Конго, аметисты – это Бразилия, Уругвай.

Цена камня зависит от редкости, качества, размера и коллекционной ценности.

Антон Сороквашин:

В каждом образце должна быть какая-то изюминка. Здесь – это нахождение сразу двух минералов. Белый – это часть кристалла кальцита и аметист. Их совместное нахождение в свое время – это было нонсенсом, как камни могут находиться вместе.

На стеллажах древние окаменелости, куски метеоритов и камни самой невероятной формы. Отдельная глава этой индустрии – эстетика.

Антон Сороквашин:

Это висмут – это чистый металл. Именно сам металл кристаллизируется в такой форме, потом на воздухе он окисляется и получается вот такая необычная штука. Многие считают, что это похоже на какие-то детали космических кораблей.

Хотелось бы затронуть такие образцы, как гипсовые розы. Каждый кристаллик, каждое полукружие срасталось с другими, чтобы образовать похожий на цветок экземпляр.

Самые мои любимые образцы. Там встречаются сразу 2-3-4 минерала в одном образце. Здесь у нас есть и кристаллики флюорита, и кварц, и кальцит, и сфалерит.

Вместе с Антоном проектом занимается Ольга. Стихия девушки – украшения.

Ольга Кравец, дизайнер украшений:

У Антона на руке сейчас два браслета. Это мексиканский агат. Он имеет очень интересную структуру, форму и различные цвета. И хризопраз. Вот такой зеленый, яркий красивый, мы его выбрали за насыщенный цвет.

В то, что камни приносят удачу, деньги или здоровье, молодые люди особо не верят. Но считают, что в качестве украшений камни интереснее, чем золото или серебро. Кстати, рынок минералов богат на подделки. И отличить оригинал от стекла или керамики под силу далеко не каждому.

Антон Сороквашин:

Это малахит. Про этот камень часто говорят – это прессованный. Здесь главное запомнить одно: то, что прессованных камней не бывает. Если кто-то говорит, что это прессованный коралл, бирюза, малахит, то, значит, скорее всего, это пластик либо какая-то керамика – имитация.