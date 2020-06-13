Максим Галкин поделился атмосферным летним фото с детьми
Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился летней фотографией с детьми. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.
На фото Галкин вместе с Лизой и Гарри находится возле куста с цветами. Супруг Аллы Пугачёвой не уточнил, что стало причиной радости. Но по улыбкам детей можно точно сказать: если это была шутка, то она удалась.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Подписчики артиста сказали, что фотография получилась очень удачной. Пользователи соцсети поблагодарили шоумена за возможность наблюдать, как растут Гарри и Лиза.
Кстати, недавно Максим Галкин поделился давними фотографиями своих детей.
На этих снимках дочь и сын артиста ещё совсем малыши – здесь подробности.