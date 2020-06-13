Именно этого и не хватало. Девять примеров, когда душевая занавеска меняет всё
Все мы любим свой дом. После покупки собственного жилья хочется превратить его во что-то очень уютное. Хочется найти подходящую мебель, красивые обои, мягкий диван и многое другое. А ещё не обойтись без хорошей душевой занавески.
Пользователи Reddit уделяют этой задаче особое внимание и с радостью демонстрируют, как выглядят их ванные комнаты.
Фото: reddit.com/user/hannabr30
Фото: reddit.com/user/LilithImmaculate
Фото: reddit.com/user/BlintzKriegBop
Фото: reddit.com/user/The_oldest_man
Фото: reddit.com/user/katrinavanessa
Фото: reddit.com/user/kenmarie93
Фото: reddit.com/user/schoen282
Фото: reddit.com/user/SkipTracePro
Фото: reddit.com/user/gekkoskis
Ранее мы показали семь комнат, в которых хозяева поставили уют во главу угла.
В одном из жилищ потолок сделан в виде звёздного неба (здесь подробнее).