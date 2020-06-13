«Слава богу, мама моя не увидела». Михаил Ефремов впервые после ДТП обратился к близким погибшего

Новости России. Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Ролик размещён на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова», – сказал актёр.

По словам Ефремова, он готов помочь семье мужчины, если его близкие готовы принять помощь. Заслуженный артист уточнил, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Михаил добавил, что ему нет прощения от жены, детей и всех, кто ему верил.

«Вообще непростительно садиться по пьянке за руль», – продолжил Ефремов.