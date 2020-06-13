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«Слава богу, мама моя не увидела». Михаил Ефремов впервые после ДТП обратился к близким погибшего

13 июня 2020 08:52
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Новости России. Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Ролик размещён на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова», – сказал актёр.

По словам Ефремова, он готов помочь семье мужчины, если его близкие готовы принять помощь. Заслуженный артист уточнил, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Михаил добавил, что ему нет прощения от жены, детей и всех, кто ему верил.

«Вообще непростительно садиться по пьянке за руль», – продолжил Ефремов.

«Слава богу, мама моя не увидела». Михаил Ефремов впервые после ДТП обратился к близким погибшего-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GrazhdaninPoet 

Актёр сказал, что не будет пытаться «отмазаться» и использовать связи. Заслуженный артист отметил, что это бы и не помогло, ведь все всё видели, включая его самого.

«Слава богу, мама моя не увидела», – отметил Михаил.

По словам Ефремова, теперь нельзя ничего отмотать назад, как в кино. Напоследок актёр сказал, что своим поступком предал всех, и ещё раз извинился.

Ранее стало известно, что вечером 8 июня в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Актёр выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель машины был госпитализирован, он умер в больнице (здесь подробности).

# Звезды # калейдоскоп # Михаил Ефремов # Сергей Захаров # Видеофакт

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