«Слава богу, мама моя не увидела». Михаил Ефремов впервые после ДТП обратился к близким погибшего

Новости России. Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Ролик размещён на YouTube-канале «Гражданин поэт».
«Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова», – сказал актёр.
По словам Ефремова, он готов помочь семье мужчины, если его близкие готовы принять помощь. Заслуженный артист уточнил, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить». Михаил добавил, что ему нет прощения от жены, детей и всех, кто ему верил.
«Вообще непростительно садиться по пьянке за руль», – продолжил Ефремов.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GrazhdaninPoet
Актёр сказал, что не будет пытаться «отмазаться» и использовать связи. Заслуженный артист отметил, что это бы и не помогло, ведь все всё видели, включая его самого.
«Слава богу, мама моя не увидела», – отметил Михаил.
По словам Ефремова, теперь нельзя ничего отмотать назад, как в кино. Напоследок актёр сказал, что своим поступком предал всех, и ещё раз извинился.
Ранее стало известно, что вечером 8 июня в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Актёр выехал на встречную полосу и врезался в фургон.
Водитель машины был госпитализирован, он умер в больнице (здесь подробности).