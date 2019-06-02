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«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца

02 июня 2019 11:19
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Новости США. В соцсетях набирает популярность новый «Сварливый кот». Животное по кличке Луи живёт в городе Остин штата Техас.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца-1

Фото: instagram.com/louisandmonae  

Как сообщает Daily Mail, поклонники 5-летнего персидского кота считают, что у него есть потенциал стать широко распространённым интернет-мемом.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца-4

Фото: instagram.com/louisandmonae  

Хозяйка питомца Мишель Алексис рассказала, что у неё часто спрашивают, нет ли у Луи какого-нибудь заболевания. Женщина отвечает, что кот совершенно здоров, а морда у него такая от природы.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца-7

Фото: instagram.com/louisandmonae  

Мишель шутит, что причина такого выражения Луи кроется в том, что вместе с ним в семье живёт сиамская кошка, которая всегда побеждает в их мелких стычках. Также Алексис добавляет, что на самом деле её питомец очень нежный и игривый.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца-10

Фото: instagram.com/louisandmonae  

Кстати, недавно мы рассказывали о других занятных котиках. Питомцы, пользуясь безнаказанностью, устраивали в квартирах беспорядок. Один из них даже включил пылесос ночью. 

Посмотреть на фото наглых котов можно здесь.  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца-13

Фото: instagram.com/louisandmonae  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца-15

Фото: instagram.com/louisandmonae  

«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца-17

Фото: instagram.com/louisandmonae  

# Домашние животные # калейдоскоп # Мишель Алексис # Фотофакт

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