«Сварливый кот» покоряет соцсети. Семь фотографий крайне недовольного питомца

Новости США. В соцсетях набирает популярность новый «Сварливый кот». Животное по кличке Луи живёт в городе Остин штата Техас.

Фото: instagram.com/louisandmonae

Как сообщает Daily Mail, поклонники 5-летнего персидского кота считают, что у него есть потенциал стать широко распространённым интернет-мемом.

Фото: instagram.com/louisandmonae

Хозяйка питомца Мишель Алексис рассказала, что у неё часто спрашивают, нет ли у Луи какого-нибудь заболевания. Женщина отвечает, что кот совершенно здоров, а морда у него такая от природы.

Фото: instagram.com/louisandmonae

Мишель шутит, что причина такого выражения Луи кроется в том, что вместе с ним в семье живёт сиамская кошка, которая всегда побеждает в их мелких стычках. Также Алексис добавляет, что на самом деле её питомец очень нежный и игривый.

Фото: instagram.com/louisandmonae

Кстати, недавно мы рассказывали о других занятных котиках. Питомцы, пользуясь безнаказанностью, устраивали в квартирах беспорядок. Один из них даже включил пылесос ночью. Посмотреть на фото наглых котов можно здесь.

Фото: instagram.com/louisandmonae

Фото: instagram.com/louisandmonae