Освежающее летнее блюдо. Как приготовить «классическую» окрошку?

Что может захотеть съесть человек, если ему жарко? Пожалуй, стандартным вариантом будет мороженое. А ещё частенько на ум приходит окрошка – холодный суп, который готовят с давних пор.
Нам тоже захотелось научиться готовить это блюдо, поэтому мы изучили разные рецепты и выбрали так называемый «классический».
Фото: instagram.com/svetulya_34
Итак, нам понадобятся: картошка, огурцы, куриные яйца, редис, мясо, зелень, специи, горчица, сметана и, конечно, квас. Да только квас не обычный, а белый. Его можно приготовить самостоятельно, но мы останавливаться на этом не будем, а просто возьмём магазинный.
Сперва нужно сварить яйца, картошку в мундире и мясо. Затем овощи, мясо и белки яиц нарезаем кусками примерно одинакового размера.
В другую ёмкость кладём желтки и горчицу, добавляем соль, сахар, сметану, заливаем квасом и хорошенько перемешиваем.
Теперь объединяем нарезку с заправкой и посыпаем зеленью. Снова тщательно перемешиваем. Далее блюдо отправляется на полчаса-час в холодильник, после чего окрошку можно употреблять.
Фото: instagram.com/gelyaeat
Точное количество ингредиентов мы решили не указывать, чтобы каждый смог подобрать для себя подходящее соотношение. Но если всё-таки обратиться к стандартному варианту, то это 5 картофелин, 4 огурца, 2 яйца, 7 редисок, 300 г мяса, 1 столовая ложка горчицы, 100 г сметаны и литр кваса. Приятного аппетита!
Кстати, мы уже рассказывали о том, как готовить другой освежающий суп – холодник.
Рецепт этого блюда можно найти здесь.