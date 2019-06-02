Освежающее летнее блюдо. Как приготовить «классическую» окрошку?

Что может захотеть съесть человек, если ему жарко? Пожалуй, стандартным вариантом будет мороженое. А ещё частенько на ум приходит окрошка – холодный суп, который готовят с давних пор. Нам тоже захотелось научиться готовить это блюдо, поэтому мы изучили разные рецепты и выбрали так называемый «классический».

Фото: instagram.com/svetulya_34

Итак, нам понадобятся: картошка, огурцы, куриные яйца, редис, мясо, зелень, специи, горчица, сметана и, конечно, квас. Да только квас не обычный, а белый. Его можно приготовить самостоятельно, но мы останавливаться на этом не будем, а просто возьмём магазинный. Сперва нужно сварить яйца, картошку в мундире и мясо. Затем овощи, мясо и белки яиц нарезаем кусками примерно одинакового размера. В другую ёмкость кладём желтки и горчицу, добавляем соль, сахар, сметану, заливаем квасом и хорошенько перемешиваем. Теперь объединяем нарезку с заправкой и посыпаем зеленью. Снова тщательно перемешиваем. Далее блюдо отправляется на полчаса-час в холодильник, после чего окрошку можно употреблять.

Фото: instagram.com/gelyaeat