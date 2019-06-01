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Лунный календарь на 2 июня: печём пирожки и зажигаем свечи

01 июня 2019 18:03
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2 июня – 29-ый лунный день. Не стоит начинать ничего нового, даже не стройте планы в уме. Лучше всего заняться бытовыми делами: уборкой, стиркой.

Будьте осторожны во всём: переходя улицу и нарезая салат, так как в этот день случается много аварий и несчастных случаев.

Не верьте обещаниям и слухам – это будут обман и провокация. Деньги лучше ни на что не тратить и не одалживать.

Из еды предпочтение отдайте выпечке: пирожкам, блинам, любым мучным изделиям.

По возможности, зажгите вечером дома свечи, лучше белого цвета или церковные.

Лунный календарь на 2 июня: печём пирожки и зажигаем свечи-1

# Лунный календарь # калейдоскоп

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