Лунный календарь на 2 июня: печём пирожки и зажигаем свечи

2 июня – 29-ый лунный день. Не стоит начинать ничего нового, даже не стройте планы в уме. Лучше всего заняться бытовыми делами: уборкой, стиркой.

Будьте осторожны во всём: переходя улицу и нарезая салат, так как в этот день случается много аварий и несчастных случаев.

Не верьте обещаниям и слухам – это будут обман и провокация. Деньги лучше ни на что не тратить и не одалживать.



Из еды предпочтение отдайте выпечке: пирожкам, блинам, любым мучным изделиям.

По возможности, зажгите вечером дома свечи, лучше белого цвета или церковные.