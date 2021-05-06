«Такое ощущение, что мы в горах». Почему стоит побывать на Юцковских криницах

Анастасия Макеева, корреспондент:

Такое ощущение, что мы в горах. В деревне Юцки Дзержинского района расположился чудо-родник.

Золотой маршрут. 40 км от столицы – и перед вами оазис нетронутой природы. Фантастический каньон оставил последний Поозерский ледник. Ручей петляет по поседевшим валунам и образует водопадики. Впадает в речку Усу – правый приток Немана. Картина совершенно нехарактерная для Беларуси, оттого так притягательна. «Юцковские криницы» сегодня – памятник природы республиканского значения. А вот легенды о нем уходят глубоко в недры.

Леонид Веркович, житель деревни Новосады:

Тут построена была церковь. Моя бабушка со своей мамой ходила туда. Она не сохранилась, утонула, съехала. И там же родник, вода была чистая. Мы пасли там животных. И придешь к этой водичке, наткнешься, и она идет. Люди едут, потому что святое место.

Местные говорят, что по воскресеньям до сих пор можно слышать колокольный звон. Вторую легенду о роднике нам оставил Карусь Каганец. Его жена Анна была из соседней деревни Новосады. В 1898-м поэт написал про городище и несчастную молодую княжну, приказавшую слугам столкнуть себя в глубокий колодец вместе со всеми богатствами. Но времена идут, а температура в роднике остается неизменной – 5-7 градусов. За что в народе ее прозвали Студенец и прописали целебные свойства.

Надежда Гулевич, жительница Минска:

Мы приходим всегда за водичкой сюда, поклониться этому святому месту. Здесь же и освещали это место. Надо верить, надо знать молитвы, надо приезжать к роднику со святой и чистой душой.

Надежда Гулевич в благодарность источнику сажает розы. Вместе с семьей выбираются из Минска сюда каждые выходные. Набрать родникового эликсира, ровно как и заселфиться в зеленых декорациях, всегда много желающих. Но несмотря на поток людей, на благодатном островке каждый найдет свою гармонию. К тому же, ученые давно доказали, что звуки леса и пение птиц отлично снимают стрессы и усталость.

Юрий Глухарев, житель Дзержинска:

Детство мое прошло в деревне недалеко отсюда и, как все детишки, гаджетов ни у кого не было, велосипед привел нас сюда. Я рад, что у нас в стране есть такие места, где можно почувствовать себя частичкой природы. Когда становишься старше, это понимаешь с годами. И ни один город, ни одни каменные джунгли такого ощущения, просто побыть здесь, походить, не подарят никогда в жизни.

О том, что вода вкуснейшая, кристальная и долго хранится, спору нет. Но ложку дегтя вносят споры в интернете. Якобы из-за ближайших сельхозугодий совхоза «Демидовичи» в родники вместе с минеральными удобрениями попадают нитраты. Но на Дзержинской санэпидемстанции нас заверили, что вода абсолютно пригодна для питья. Более того, проходит через меловую прослойку. Местный житель:

Мы всегда берем уже столько лет. Нам приятно пить ее.

Отличный повод наполниться кислородом на майских выходных. Рекомендуем спуститься по лесной тропинке вниз по течению. 100 эльфийских метров с подснежниками и вековыми деревьями впечатлят. Только запаситесь непромокаемой удобной обувью. Сделать паузу и устроить пикник можно в беседках.