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Этот кот работает моделью в автосалоне. Вы не представляете, сколько он зарабатывает

06 мая 2021 12:04
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Этот кот работает моделью и получает почти 1000 долларов. Кто бы мог подумать, что питомец может заработать больше, чем некоторые люди?

Этот кот работает моделью в автосалоне. Вы не представляете, сколько он зарабатывает-1

Фото: Pear Video

Как сообщает World of Buzz, британский кот по кличке Мао Мао просто «захватил» китайские социальные сети, и нетрудно понять, почему.  Он работает моделью автомобилей и три-четыре раза в месяц появляется в автосалонах.

Этот кот работает моделью в автосалоне. Вы не представляете, сколько он зарабатывает-4

Фото: Pear Video

Гонорары Мао Мао за появление варьируются от пяти до десяти тысяч китайских юаней это примерно от 750 до 1500 долларов. Можно сказать, котик сам себя обеспечивает. У него есть три машины, пять кроватей и более пяти когтеточек. Мао Мао ест только лучший корм.

Этот кот работает моделью в автосалоне. Вы не представляете, сколько он зарабатывает-7

Фото: Pear Video

Владелец Мао Мао сказал, что изначально он не планировал делать своего питомца моделью. Хозяин был в автосалоне и захотел посадить Мао Мао в одну из машин. Это вызвало восторг. Выстроилась толпа людей, все захотели сфотографировать автомобиль, в котором сидел кот.

Этот пес тоже вызывает восторг, ведь он умеет решать математические задачи подробности здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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