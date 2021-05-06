Этот кот работает моделью в автосалоне. Вы не представляете, сколько он зарабатывает

Этот кот работает моделью и получает почти 1000 долларов. Кто бы мог подумать, что питомец может заработать больше, чем некоторые люди?

Фото: Pear Video

Как сообщает World of Buzz, британский кот по кличке Мао Мао просто «захватил» китайские социальные сети, и нетрудно понять, почему. Он работает моделью автомобилей и три-четыре раза в месяц появляется в автосалонах.

Фото: Pear Video

Гонорары Мао Мао за появление варьируются от пяти до десяти тысяч китайских юаней – это примерно от 750 до 1500 долларов. Можно сказать, котик сам себя обеспечивает. У него есть три машины, пять кроватей и более пяти когтеточек. Мао Мао ест только лучший корм.

Фото: Pear Video