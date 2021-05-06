Этот кот работает моделью в автосалоне. Вы не представляете, сколько он зарабатывает

Этот кот работает моделью и получает почти 1000 долларов. Кто бы мог подумать, что питомец может заработать больше, чем некоторые люди?
Этот кот работает моделью и получает почти 1000 долларов. Кто бы мог подумать, что питомец может заработать больше, чем некоторые люди?
Фото: Pear Video
Как сообщает World of Buzz, британский кот по кличке Мао Мао просто «захватил» китайские социальные сети, и нетрудно понять, почему. Он работает моделью автомобилей и три-четыре раза в месяц появляется в автосалонах.
Фото: Pear Video
Гонорары Мао Мао за появление варьируются от пяти до десяти тысяч китайских юаней – это примерно от 750 до 1500 долларов. Можно сказать, котик сам себя обеспечивает. У него есть три машины, пять кроватей и более пяти когтеточек. Мао Мао ест только лучший корм.
Фото: Pear Video
Владелец Мао Мао сказал, что изначально он не планировал делать своего питомца моделью. Хозяин был в автосалоне и захотел посадить Мао Мао в одну из машин. Это вызвало восторг. Выстроилась толпа людей, все захотели сфотографировать автомобиль, в котором сидел кот.
Этот пес тоже вызывает восторг, ведь он умеет решать математические задачи – подробности здесь.