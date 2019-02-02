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Снова блондинка. Ольга Бузова неожиданно сменила причёску

02 февраля 2019 10:22
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Новости России. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила сменить прическу.

Девушка опубликовала фото в новом образе на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 14 миллионов человек.

Снова блондинка. Ольга Бузова неожиданно сменила причёску-1

Фото: instagram.com/buzova86

По словам Бузовой, она решила «немного похулиганить», а смена имиджа вызвана жаждой перемен.

Ольга Бузова:
Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Так вдруг захотелось перемен во всём. Впереди много важных и интересных событий... Решила начать с прически.

Телеведущая поинтересовалась у поклонников, как им ее новый образ.

Снова блондинка. Ольга Бузова неожиданно сменила причёску-4

Фото: instagram.com/buzova86

Многие отметили, что она уже была «известной блондинкой», но этот цвет лучше предыдущего. А многие подчеркнули, что быть брюнеткой – Ольге к лицу.

В январе Анна Бузова отписалась от Instagram-аккаунта сестры. Что произошло? (читать далее)

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова # Фотофакт

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