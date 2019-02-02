Снова блондинка. Ольга Бузова неожиданно сменила причёску

Девушка опубликовала фото в новом образе на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 14 миллионов человек.

По словам Бузовой, она решила «немного похулиганить», а смена имиджа вызвана жаждой перемен.

Ольга Бузова:

Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Так вдруг захотелось перемен во всём. Впереди много важных и интересных событий... Решила начать с прически.

Телеведущая поинтересовалась у поклонников, как им ее новый образ.