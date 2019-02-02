Снова блондинка. Ольга Бузова неожиданно сменила причёску

Новости России. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила сменить прическу.
Девушка опубликовала фото в новом образе на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 14 миллионов человек.
Новости России. Телеведущая и певица Ольга Бузова решила сменить прическу.
Девушка опубликовала фото в новом образе на своей странице в Instagram, на которую подписаны более 14 миллионов человек.
Фото: instagram.com/buzova86
По словам Бузовой, она решила «немного похулиганить», а смена имиджа вызвана жаждой перемен.
Ольга Бузова:
Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Так вдруг захотелось перемен во всём. Впереди много важных и интересных событий... Решила начать с прически.
Телеведущая поинтересовалась у поклонников, как им ее новый образ.
Фото: instagram.com/buzova86
Многие отметили, что она уже была «известной блондинкой», но этот цвет лучше предыдущего. А многие подчеркнули, что быть брюнеткой – Ольге к лицу.
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