Как выглядит 45-летняя женщина, которую принимают за сестру её 22-летней дочери
Новости Великобритании. Женщина, которую часто принимают за сестру дочери, объясняет свою внешность просто «хорошими генами».
По информации Daily Mail, 45-летняя Бекки Браун и ее 22-летняя дочь Скарлетт Сондерс из английского города Базилдон так похожи, что прохожие часто поражаются, когда узнают, что они не сестры.
Мать и дочь не просто похожи друг на друга – у них прекрасные отношения и похожее чувство стиля, поэтому они постоянно делятся друг с другом одеждой.
Бекки говорят, что она выглядит как сестра Скарлетт. По словам женщины, это огромный комплимент для нее, однако она настаивает, что в этом не только ее заслуга.
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У Бекки нет особого режима питания, она почти не занимается спортом и особо не ухаживает за собой, говорит, что ее внешность – благодаря хорошим генам.
Бекки Браун:
Люди говорят, что мы со Скарлетт похожи. Это очень приятно. Когда мы гуляем вместе, люди шокированы тем, что мы мать и дочь. Они говорят, что мы словно сестры. Я и Скарлетт похожи во многих отношениях.
Мы очень близки. Она любит рыться в моем гардеробе. Даже когда она была маленькой, она всегда наносила мне макияж, примеряла мою одежду и обувь. Мы все еще можем делиться одеждой сейчас, потому что у нас одинаковый размер. Это классно, у нас обеих одинаковые вкусы.
У меня нет какого-либо секрета. Я должна приложить больше усилий, чтобы действительно оставаться в форме. Я думаю, что это все гены от моей матери. В следующем году ей исполняется 85 лет, и она всегда была очень модной.
Когда Бекки выходит на прогулку со своей маленькой 2-летней внучкой Арабеллой, то люди поражаются, когда слышат, что малышка называет женщину «бабулей».
Бекки сказала: «Когда я выхожу погулять с Арабеллой, люди в шоке, что я ее бабушка. Это так приятно для меня. Это действительно мило. Люди предполагают, что я ее мама, и когда они слышат, как она зовет меня бабушкой, они подходят и говорят, что я выгляжу очень молодо».
Дочери Скарлетт, которая беременна вторым ребенком, был поставлен диагноз лейкемия в возрасте девяти лет. Врачи предупредили ее, что она никогда не сможет иметь детей. Спустя пять лет после успешной борьбы с раком, Скарлетт попробовала себя в различных конкурсах красоты и в 2011 году выиграла титул Юной Мисс Соединённого Королевства.
Теперь девушка полностью посвятила себя материнству. Она говорит, что она уже не выглядит так шикарно, но все еще любит прихорашиваться перед походом по магазинам с мамой.
Если мать и дочь делают совместное фото, а Скарлетт публикует фото в социальных сетях, то она всегда уверена, что кто-то оставит комментарий будто они выглядят как родные сестры.
Скарлетт отмечает, что ее мать прекрасно выглядит для своего возраста, и надеется, что будет выглядеть так же хорошо, как Бекки.
«Она выглядит хорошо для своего возраста. Я надеюсь, что буду выглядеть в ее возрасте, как она».