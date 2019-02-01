Как выглядит 45-летняя женщина, которую принимают за сестру её 22-летней дочери

Новости Великобритании. Женщина, которую часто принимают за сестру дочери, объясняет свою внешность просто «хорошими генами». По информации Daily Mail, 45-летняя Бекки Браун и ее 22-летняя дочь Скарлетт Сондерс из английского города Базилдон так похожи, что прохожие часто поражаются, когда узнают, что они не сестры. Мать и дочь не просто похожи друг на друга – у них прекрасные отношения и похожее чувство стиля, поэтому они постоянно делятся друг с другом одеждой.

Бекки говорят, что она выглядит как сестра Скарлетт. По словам женщины, это огромный комплимент для нее, однако она настаивает, что в этом не только ее заслуга. Японская дальнобойщица модельной внешности стала знаменитостью в соцсетях (читать далее). У Бекки нет особого режима питания, она почти не занимается спортом и особо не ухаживает за собой, говорит, что ее внешность – благодаря хорошим генам.

Бекки Браун:

Люди говорят, что мы со Скарлетт похожи. Это очень приятно. Когда мы гуляем вместе, люди шокированы тем, что мы мать и дочь. Они говорят, что мы словно сестры. Я и Скарлетт похожи во многих отношениях. Мы очень близки. Она любит рыться в моем гардеробе. Даже когда она была маленькой, она всегда наносила мне макияж, примеряла мою одежду и обувь. Мы все еще можем делиться одеждой сейчас, потому что у нас одинаковый размер. Это классно, у нас обеих одинаковые вкусы. У меня нет какого-либо секрета. Я должна приложить больше усилий, чтобы действительно оставаться в форме. Я думаю, что это все гены от моей матери. В следующем году ей исполняется 85 лет, и она всегда была очень модной.

С маленькой Скарлетт

Когда Бекки выходит на прогулку со своей маленькой 2-летней внучкой Арабеллой, то люди поражаются, когда слышат, что малышка называет женщину «бабулей». Бекки сказала: «Когда я выхожу погулять с Арабеллой, люди в шоке, что я ее бабушка. Это так приятно для меня. Это действительно мило. Люди предполагают, что я ее мама, и когда они слышат, как она зовет меня бабушкой, они подходят и говорят, что я выгляжу очень молодо».

С внучкой