19 октября – День написания письма в будущее. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 19 октября, отмечается День написания письма в будущее. Обычно такие послания помещаются в капсулу, а затем закладываются в основание строящихся зданий или памятников. Чаще всего это происходит в торжественной обстановке, широко освещается прессой. При отправке письма в будущее указывают, через какое время оно должно быть открыто. Содержание письма при его создании может как сообщаться общественности, так и сохраняться в тайне до времени его открытия. Но письмо в будущее можно написать как потомкам, так и себе самому. Вы можете поставить перед собой определенные цели, сделать прогноз, представить себе будущее и попытаться сделать все, чтобы это произошло. В любом случае послание себе открывает перед вами новые интересные возможности.
19 октября 1943 года был открыт антибиотик стрептомицин
19 октября 1943 года в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана был открыт антибиотик стрептомицин. Главной ценностью его открытия стало то, что это был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза. В 1952 году Ваксман был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».
19 октября 1996 года прошло первое Всебелорусское народное собрание
Первое Всебелорусское народное собрание началось 19 октября 1996 года в минском Дворце спорта. Инициатором проведения Всебелорусского народного собрания был Президент Беларуси Александр Лукашенко. В то время перед страной, выходившей из кризиса начала 1990-х годов, стояли серьезные задачи. Нужно было остановить инфляцию, сократить дефицит госбюджета, не погрязнуть в долгах. Форум принял первую в истории суверенной Беларуси программу социально-экономического развития страны на пятилетку. В документе было определено три приоритета в развитии страны: экспорт, жилье и продовольствие.
19 октября – Всемирный день достоинства
Начиная с 2008 года ежегодно в третью среду октября во многих странах отмечают Всемирный день достоинства. Цель праздника – научить молодых людей, школьников и студентов руководствоваться чувством собственного достоинства в повседневных действиях, а также вдохновить молодых людей понять свою самооценку и жизненные цели. Достойные люди способны уважать не только других, но и себя. Достоинство – это чувство собственной значимости, не нуждающееся в каких-либо доказательствах. На самом деле, необходимо оставаться «на высоте» при любых, даже самых неблагоприятных, обстоятельствах. Присоединяйтесь к празднованию Всемирного дня достоинства и помните: достоинство человека проявляется прежде всего в его ежедневных делах и заботах.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!