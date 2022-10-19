19 октября – День написания письма в будущее. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 19 октября, отмечается День написания письма в будущее. Обычно такие послания помещаются в капсулу, а затем закладываются в основание строящихся зданий или памятников. Чаще всего это происходит в торжественной обстановке, широко освещается прессой. При отправке письма в будущее указывают, через какое время оно должно быть открыто. Содержание письма при его создании может как сообщаться общественности, так и сохраняться в тайне до времени его открытия. Но письмо в будущее можно написать как потомкам, так и себе самому. Вы можете поставить перед собой определенные цели, сделать прогноз, представить себе будущее и попытаться сделать все, чтобы это произошло. В любом случае послание себе открывает перед вами новые интересные возможности. 19 октября 1943 года был открыт антибиотик стрептомицин

19 октября 1943 года в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана был открыт антибиотик стрептомицин. Главной ценностью его открытия стало то, что это был первый препарат, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза. В 1952 году Ваксман был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза». 19 октября 1996 года прошло первое Всебелорусское народное собрание

Первое Всебелорусское народное собрание началось 19 октября 1996 года в минском Дворце спорта. Инициатором проведения Всебелорусского народного собрания был Президент Беларуси Александр Лукашенко. В то время перед страной, выходившей из кризиса начала 1990-х годов, стояли серьезные задачи. Нужно было остановить инфляцию, сократить дефицит госбюджета, не погрязнуть в долгах. Форум принял первую в истории суверенной Беларуси программу социально-экономического развития страны на пятилетку. В документе было определено три приоритета в развитии страны: экспорт, жилье и продовольствие. 19 октября – Всемирный день достоинства