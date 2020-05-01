Сталин, Рузвельт, Черчилль… Чем занимались в войну сыновья лидеров стран-союзниц

Такие влиятельные отцы могли в годы войны обеспечить своим чадам комфортное существование – держать при штабах или на гражданской службе. Но нет, война – дело настоящих мужчин, и сыновья ушли на фронт.

Яков и Василий

Начнем с наших. Старший сын Сталина Яков в начале войны служил командиром артиллерийской батареи. В 1941-м в боях под Витебском попал в плен и до апреля 1943 года находился в концлагере Заксенхаузен. Всё это время немцы пытались использовать сына советского вождя в пропагандистских целях. Распространялись листовки, будто офицер самовольно сдался в плен и теперь живет припеваючи, писали о нем в газетах. В лагере Яков погиб. Очевидцы рассказывали, что он бросился на колючую проволоку под напряжением: то ли чтобы немцы не спекулировали его именем, то ли от отчаяния. Еще есть такая легенда, будто Красный Крест делал Иосифу Сталину предложение обменять сына на фельдмаршала Паулюса. Тот вроде бы ответил: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». Был такой разговор или не было, – документов нет.

Младший сын Сталина Василий до войны окончил летное училище. Отец долго держал его в Москве. Может, жалел, может, опасался истории, в которой оказался старший. Позже все-таки поддался уговорам, отпустил на фронт. Василия сразу назначили командиром полка – начальство прогнулось, а папа не возражал. Но надо отдать ему должное: он был отчаянно смелым парнем, даже слишком. Однополчане вспоминали, что Василий никогда не прятался за чужие спины, не приписывал себе чужие заслуги. До Победы воевать ему не довелось. Его сняли с должности за проступок, за который другого бы отправили под трибунал. С друзьями-однополчанами они в реке глушили взрывчаткой рыбу. Закончилась рыбалка несчастьем: один из офицеров погиб. После войны Василий стал генералом в 26 лет, командующим ВВС Московского округа. Когда скончался отец, Сталина-младшего посадили. Так новая власть восстанавливала в стране справедливость. Кстати, Хрущев после скорой казни Лаврентия Берии и его сына Серго посадил. Парень был талантливый. Отец тоже не прятал его от войны. Окончив разведшколу, где получил радиотехническую специальность, Серго выполнял секретные задания на Северном Кавказе, в Иране, воевал в частях 1-го и 4-го Украинских фронтов. После войны занимался наукой в «оборонке».