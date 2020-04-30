Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки. Кадры, знакомые многим родителям

Отец с быстрой реакцией сумел спасти свою дочь в тот момент, когда она перелезала через поручни своей кроватки и упала. По информации Daily Mail, инцидент случился еще летом 2019 года в Филадельфии. Но видеозапись происшествия стала вирусной лишь сейчас, когда стала быстро распространяться в соцсетях.

Отец сидел в детской и был сосредоточен на телефоне, а 5-летняя девочка внимательно смотрела мультфильмы. Самый младший член семьи стоял в свой кроватке. Вскоре малыш наклонился через перила, не выдержал баланса и упал. Однако отец резко бросился к ребенку и поймал его прямо около пола.

Комментаторы были в восторге от прыжка отца. Сам мужчина отметил, что никогда не был идеальным, но он рад, что находился именно в этом месте в это время. «Я видел все периферийным взглядом, даже когда я был сосредоточен на телефоне».