Быстрая реакция помогла отцу поймать дочь, которая выпала из кроватки. Кадры, знакомые многим родителям
Отец с быстрой реакцией сумел спасти свою дочь в тот момент, когда она перелезала через поручни своей кроватки и упала.
По информации Daily Mail, инцидент случился еще летом 2019 года в Филадельфии. Но видеозапись происшествия стала вирусной лишь сейчас, когда стала быстро распространяться в соцсетях.
Отец сидел в детской и был сосредоточен на телефоне, а 5-летняя девочка внимательно смотрела мультфильмы. Самый младший член семьи стоял в свой кроватке.
Вскоре малыш наклонился через перила, не выдержал баланса и упал. Однако отец резко бросился к ребенку и поймал его прямо около пола.
Комментаторы были в восторге от прыжка отца. Сам мужчина отметил, что никогда не был идеальным, но он рад, что находился именно в этом месте в это время.
«Я видел все периферийным взглядом, даже когда я был сосредоточен на телефоне».
Мужчина также сказал, что у всех родителей весьма четко выработанные рефлексы, когда дети рядом шалят.
«Родители просто должны быть быстрее во многих случаях. У меня это не первое спасение, вероятно, и не последнее».
Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи (смотрите здесь).