Женщина отправила сына в магазин за продуктами, а парень вернулся домой с невестой

Новости Индии. Жительница индийского города Газиабад штата Уттар-Прадеш со слезами на глазах пришла в полицию. Женщина сказала, что сын привёл домой невесту.

Как сообщает Asian News International, жительница Индии отправила своего сына в магазин. Когда 26-летний Гудду вернулся домой, вместе с ним была девушка по имени Савита. Молодой человек заявил матери, что эта девушка – его жена. Мать не смогла стерпеть это. Женщина пошла в полицию.

Когда правоохранители попросили Гудду рассказать подробности, парень пояснил, что свадьба состоялась два месяца назад в одном из храмов города Хардвар. Поскольку не было свидетелей, молодожёнам не выдали свидетельство о браке. Пара решила, что Савите лучше некоторое время пожить в арендованном жилье в Дели.

Недавно девушку попросили съехать. Не желая, чтобы его возлюбленная осталась без крова, Гудду привёл Савиту к себе домой. Разобравшись в ситуации, полицейские попросили арендодателя, в доме которого жила девушка, позволить новобрачным пожить у него ещё некоторое время.

Ранее мы рассказывали о молодых людях, которые познакомились из-за опечатки.