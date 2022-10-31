31 октября отмечается Хэллоуин. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 31 октября, отмечается Всемирный день городов. Он был установлен ООН с целью привлечения внимания широкой международной общественности к проблемам мировой урбанизации. Этот праздник посвящен одному из величайших и самых сложных творений человечества. В Беларуси по данным статистики 7,5 миллиона человек, или почти 80 % населения, живут в городах. Не секрет, что процветание любого города зависит от его урбанизации: насколько комфортно в нем жить людям с точки зрения безопасности, экологии, развитой инфраструктуры, качества предоставляемых услуг. Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года включает в себя цель «Сделать города и населенные пункты открытыми, безопасными, жизнестойкими и устойчивыми», которая подразумевает обеспечение всеобщего доступа к безопасным, инклюзивным и доступным зеленым и общественным пространствам. 31 октября Международный день сбережений

31 октября во всем мире празднуют Международный день сбережений. Сберегать может каждый человек, независимо от возраста, профессии и заработка. И понятно, что лучше иметь в запасе средства, чем ничего не иметь. Ведь отложенные деньги – это гарантия финансовой безопасности в случае непредвиденных обстоятельств. Это спокойствие при незапланированных тратах и потерях в бюджете, уверенность в завтрашнем дне, наконец, возможность просто порадовать себя и близких желанными покупками или даже открыть свой бизнес. В условиях непростой экономической ситуации делать сбережения – оптимальная стратегия. В этот день банки проводят различные мероприятия, призванные рассказать клиентам о преимуществах сбережения средств в банках, о новых продуктах и услугах, которые упрощают совершение регулярных платежей и позволяют управлять финансами эффективнее. 31 октября Международный день Черного моря

Международный день Черного моря отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Являясь замкнутым бассейном, Черное море аккумулирует в себе все загрязнители, приносимые водами Дуная, Днепра, Южного Буга и других рек. Согласно данным исследователей, более 60 % загрязняющих веществ попадают в Черное море именно с речным стоком с территории около 20 стран индустриальной Европы. Цель праздника – напомнить, какой невосполнимый ущерб морю наносит перелов рыбы, загрязнение воды и глобальное потепление. 31 октября отмечается Хэллоуин