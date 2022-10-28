28 октября Всемирный день мультфильмов. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 28 октября, Международный день анимации или Всемирный день мультфильмов. В этот день 130 лет назад – 28 октября 1892 года – в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно созвал зрителей на новое, ранее никем не виданное зрелище – «оптический театр». Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат – праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино. Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Не одно поколение детей выросло на таких добрых и умных историях, как «Винни Пух», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!» и многих других. Белорусская анимация отметила свое 50-летие в марте 2021 года. Она достойно конкурирует в конкурсных программах престижных международных кинофестивалей. Международный день анимации – это праздник не только профессионалов, создающих мультфильмы, но и, конечно же, взрослых и детей. Ведь мультфильмы любят все. 28 октября День бабушек и дедушек

Ежегодно 28 октября во многих странах отмечают очень душевный семейный праздник – День бабушек и дедушек. Бабушки и дедушки играют важную роль в нашей жизни. Они являются старшими представителями семьи, к ним всегда проявляют особое уважение, с их мнением считаются, а их мудрость и знания, которыми они делятся со своими внуками очень ценятся. Бабушки и дедушки бесконечно любят своих внуков. Они много пережили в своей жизни, но, несмотря на все свои проблемы, у большинства из них позитивный жизненный настрой и удивительная энергия. Будем откровенны, сегодня молодые люди нередко забывают о своих бабушках и дедушках, теряя связь со своими корнями, и пожилые люди остаются в одиночестве. Этот день должен поощрить внуков чаще встречаться со своими бабушками и дедушками, а также всеми возможными способами поддерживать их. 28 октября отмечают Всемирный день дзюдо

Начиная с 2011 года, во всем мире 28 октября отмечают Всемирный день дзюдо. Инициатором его проведения является Международная федерация дзюдо. Дату для праздника выбрали неслучайно – это день рождения Дзигоро Кано, основателя этого вида спорта. Многие из тех, кто занимается дзюдо, считают, что это гораздо больше, чем спорт. По количеству поклонников этот вида спорта обгоняет только один – футбол. Кстати, дзюдо является единственным боевым искусством Востока, которое принято в семью олимпийских видов спорта. 28 октября День домашнего печенья