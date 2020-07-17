Стал настоящим героем. Мальчик защитил младшую сестру от нападения собаки

Как сообщает KSL.com, 9 июля 6-летний Бриджер Уолкер играл вместе с 4-летней сестрой на заднем дворе в городе Шайенн, штат Вайоминг. В какой-то момент к девочке направилась собака.

Мальчик защитил свою младшую сестру от нападения собаки. Поступок ребёнка вызвал такой резонанс, что малыша похвалили даже знаменитости.

Бриджер встал перед псом, чтобы отвлечь внимание на себя. Собака бросилась на мальчика. Когда животное ослабило хватку, ребёнок побежал к сестре и отвёл её в безопасное место. Затем подоспели взрослые, которые усмирили пса, вызвали «скорую» и оказали Уолкеру первую помощь.

В больнице пациенту наложили более чем 90 швов, операция длилась почти два часа. Тётя Бриджера, Николь, рассказала об этой истории на странице в Instagram. Многие знаменитости, в числе которых актёры «Мстителей», похвалили ребёнка за храбрость.