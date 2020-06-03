Прямой эфир

Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей

03 июня 2020 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мальчик поспешил на помощь младшему брату, когда тот заплакал. Забота ребёнка о брате растопила сердца не только родителей, но и всех, кто узнал об этой истории.  

Как сообщает Daily Mail, ночью супруги Шей-Энн и Кристофер Гриссом из Техаса проснулись ночью из-за плача годовалого сына по имени Слоан. Однако спустя мгновение вновь было тихо. Тогда родители воспользовались радионяней, чтобы узнать, что произошло.  

Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей-1

Оказалось, что 2-летний сын пары, Кайло, тоже услышал плач Слоан. Мальчик выбрался из своей кровати, прикрыл дверь, чтобы громкие звуки не мешали спать семье, а затем вместе с одеялом направился к младшему брату. Кайло лёг рядом со Слоан и начал его поглаживать. Ощутив присутствие старшего брата, малыш сразу же перестал плакать.

Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей-4

Родители, наблюдая за Кайло, почувствовали, как таят их сердца. Чета Гриссом гордо подумала, что с какими бы ситуациями детям ни пришлось столкнуться в будущем, они никогда не будут одиноки. В семье есть ещё двое братьев – 5 и 7 лет. Все ребята отлично ладят.   

Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей-7

Ранее мы рассказывали о ещё одном случае, который способен растопить сердце.  

Мужчина показал снимок совместного сна котёнка и ребёнка – здесь подробнее.  

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»
03 июня 2020 10:12

Прошло почти 43 года. Вот как сейчас выглядят актёры из фильма «Служебный роман»

Поменьше конфет и больше чая. Какие советы даёт гороскоп на июнь для Тельцов и Весов
03 июня 2020 08:11

Поменьше конфет и больше чая. Какие советы даёт гороскоп на июнь для Тельцов и Весов

Жена хотела, чтобы в доме было больше воздуха. Но муж не в восторге от её идеи
03 июня 2020 06:52

Жена хотела, чтобы в доме было больше воздуха. Но муж не в восторге от её идеи