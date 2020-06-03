Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей
Мальчик поспешил на помощь младшему брату, когда тот заплакал. Забота ребёнка о брате растопила сердца не только родителей, но и всех, кто узнал об этой истории.
Как сообщает Daily Mail, ночью супруги Шей-Энн и Кристофер Гриссом из Техаса проснулись ночью из-за плача годовалого сына по имени Слоан. Однако спустя мгновение вновь было тихо. Тогда родители воспользовались радионяней, чтобы узнать, что произошло.
Оказалось, что 2-летний сын пары, Кайло, тоже услышал плач Слоан. Мальчик выбрался из своей кровати, прикрыл дверь, чтобы громкие звуки не мешали спать семье, а затем вместе с одеялом направился к младшему брату. Кайло лёг рядом со Слоан и начал его поглаживать. Ощутив присутствие старшего брата, малыш сразу же перестал плакать.
Родители, наблюдая за Кайло, почувствовали, как таят их сердца. Чета Гриссом гордо подумала, что с какими бы ситуациями детям ни пришлось столкнуться в будущем, они никогда не будут одиноки. В семье есть ещё двое братьев – 5 и 7 лет. Все ребята отлично ладят.
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