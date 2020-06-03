Эти кадры растопят сердце. Мальчик позаботился о брате, чтобы его плач не разбудил родителей

Мальчик поспешил на помощь младшему брату, когда тот заплакал. Забота ребёнка о брате растопила сердца не только родителей, но и всех, кто узнал об этой истории.

Как сообщает Daily Mail, ночью супруги Шей-Энн и Кристофер Гриссом из Техаса проснулись ночью из-за плача годовалого сына по имени Слоан. Однако спустя мгновение вновь было тихо. Тогда родители воспользовались радионяней, чтобы узнать, что произошло.