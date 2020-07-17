Мужчина спас девушек, а они не сказали «спасибо». И это обида длиной в 23 года

Почти четверть века назад мужчина спас двух девушек от хулиганов. Спасённые не только не поблагодарили парня, но даже оставили его в опасности.

Как сообщает CTWANT, инцидент случился 21 апреля 1996 года в китайском городе Кайфын провинции Хэнань. Чжан Цзе вышел из танцевального зала на улицу и увидел, что несколько хулиганов агрессивно ведут себя по отношению к двум девушкам. Один из парней даже ударил собеседницу на глазах у Цзе.

Тогда Чжан ударил нападавшего по лицу, затем схватил его за шею, повалил на землю и начал угрожать. Парень сказал, что если хулиганы немедленно не уйдут, то он изобьёт их до смерти. Казалось, молодые люди серьёзно отнеслись к угрозе Цзе и начали пятиться. Но когда спаситель повернулся к девушкам, один из нападавших ударил мужчину ножом, а затем другой хулиган ещё трижды вонзил нож в плечо Цзе.