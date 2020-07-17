Мужчина спас девушек, а они не сказали «спасибо». И это обида длиной в 23 года

Почти четверть века назад мужчина спас двух девушек от хулиганов. Спасённые не только не поблагодарили парня, но даже оставили его в опасности.
Как сообщает CTWANT, инцидент случился 21 апреля 1996 года в китайском городе Кайфын провинции Хэнань. Чжан Цзе вышел из танцевального зала на улицу и увидел, что несколько хулиганов агрессивно ведут себя по отношению к двум девушкам. Один из парней даже ударил собеседницу на глазах у Цзе.
Тогда Чжан ударил нападавшего по лицу, затем схватил его за шею, повалил на землю и начал угрожать. Парень сказал, что если хулиганы немедленно не уйдут, то он изобьёт их до смерти. Казалось, молодые люди серьёзно отнеслись к угрозе Цзе и начали пятиться. Но когда спаситель повернулся к девушкам, один из нападавших ударил мужчину ножом, а затем другой хулиган ещё трижды вонзил нож в плечо Цзе.
Фото: Flip Weibo Pear Video
После этого Чжан упал и очнулся уже в больнице. Он выяснил, что медиков вызвали прохожие, а спасённые им девушки просто ушли, даже не поблагодарив его. Цзе чувствовал себя подавленным. У него не было никаких доказательств его смелого поступка, а из-за ран парень некоторое время не мог работать. Кроме того, у него до сих пор остались шрамы.
23 марта 2019 года в доме Чжана раздался звонок. Оказалось, что полицейские смогли найти одну из девушек, которым помог Цзе. Она жила всего в 3 км от дома мужчины. Он отправился на встречу с надеждой, что теперь-то точно услышит заветное «спасибо», однако женщина просто подтвердила случай с нападением, больше ничего не сказав.
Терпение Чжана лопнуло, и он сказал полицейским, что требует от женщины благодарности. Правоохранители развели руками, посоветовав мужчине обратиться в суд. Немного подумав, Цзе действительно пошёл в суд, потребовав компенсацию в размере 10 юаней (1,5 доллара). Судья полностью согласился с требованием истца, мужчина выиграл дело и почувствовал себя намного счастливее. Однако для полного морального удовлетворения Чжан планирует найти вторую спасённую, чтобы услышать слова благодарности и от неё.
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