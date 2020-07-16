Колдун, Джокер, Дайнеко. Как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд»

Почти 18 лет прошло с момента выхода первого выпуска программы «Фабрика звезд». За это время было открыто много талантливых имен, таких как Юлия Савичева, Тимати, Ирина Дубцова, Полина Гагарина и другие. Экс-участники проекта стали гостями программы «Сегодня вечером» и рассказали, как сложилась их жизнь после проекта и чем они сейчас занимаются. Роман Архипов Артист выступал в составе группы «Челси». В 2011 году он завершил свое сотрудничество с коллективом и отправился в самостоятельное плавание. Переехал в Америку, начал сотрудничать с известными мировыми продюсерами. Выступал на разогреве у легендарных Nickelback.

Сейчас артист работает с продюсером, который когда-то открыл группу Imagine Dragons. Также Роман основал компанию, которая занимается видеопродакшном.

Фото: instagram.com/romanarkhipov

Дмитрий Колдун Победитель «Фабрики звезд-6» минчанин Дмитрий Колдун выступал в составе группы «К.Г.Б.», продюсером которой был композитор Виктор Дробыш. После гастрольного тура финалистов «Фабрики» группа распалась.

«Помню, как я вышел на улицу, было такое непонятное ощущение, когда тебя узнают и ты не знаешь, что с этим делать. То ли убегать, то ли радоваться». В 2007 году Дмитрий представлял Беларусь с песней «Work your magic» на международном конкурсе «Евровидение».

Фото: instagram.com/koldunmedia

Виктория Дайнеко Певица попала на кастинг в 17 лет. Произошло это случайно. Будучи на тот момент студенткой Московского авиационного института, она жила рядом с телецентром Останкино и забежала туда на прослушивание. Викторию отобрали. Одержав победу на конкурсе «Фабрика звезд- 5», она отправилась в турне вместе с остальными участниками проекта. После был записан первый клип на песню «Лейла». «Из всего опыта шоу-бизнеса я считаю, что это был один из самых красивых, полезных и честных проектов».



Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале

Сегодня Виктория продолжает заниматься музыкой, озвучивает мультфильмы, снимается в кино, телепроектах и воспитывает 4-летнюю дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана.

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Стас Пьеха Стас Пьеха вошел в тройку победителей «Фабрика звезд-4». Заполняя анкету участника, на вопрос «С кем бы вы хотели спеть дуэтом?», Пьеха ответил «С Валерией». И уже через пару выступлений стоял с певицей на одной сцене.

«Я пришел на «Фабрику», потому что это был внутренний порыв. До этого я много где пел и много где работал. Я пришел на проект и не понимал, чего я хочу». Певец продолжает карьеру певца и сегодня. Осенью 2019 года он дал сольный концерт в Кремлевском дворце. На выступлении был аншлаг.

Фото: instagram.com/wolfieha

Доминик Джокер Саша Бреславский (Доминик Джокер – это псевдоним артиста) прославился еще до проекта. На тот момент он уже писал песни и выступал в составе группы «2+2». На шоу вместе с участниками Тимати, Ратмиром Шишковым и Настей Кочетковой создали «Банду».

Их трек «Плачут небеса» стал хитом. Коллектив распался в 2007 году из-за гибели Ратмира Шишкова. Сейчас артист занимается продвижением других артистов, открывает новые таланты. Также Доминик Джокер создал сеть школ для одаренных детей.

Фото: instagram.com/dominickjocker

Алексей Хворостян Проект «Фабрика звезд-6» стал отправной точкой в карьере певца. Он пришел на кастинг в кедах, рваных джинсах и с гитарой в руке. По его словам, проект подарил ему веру в себя и свои силы.

Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале

Сегодня Алексей примерный семьянин, занимается воспитанием двоих детей.

Фото: instagram.com/alexhvorostyan